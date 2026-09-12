«Боруссия» Дортмунд с крупным счётом обыграла «Падерборн» в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Падерборном» в матче 3-го тура Бундеслиги (3:0).
Голами отметились Фабиу Силва (4-я минута) и Феликс Нмеча (79-я и 89-я).
«Боруссия» набрала 9 очков. В активе «Падерборна» один балл.
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