Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2026/2027

«Боруссия» Дортмунд с крупным счётом обыграла «Падерборн» в Бундеслиге

вчера, 18:23
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 0Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборнЗавершен

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Падерборном» в матче 3-го тура Бундеслиги (3:0).

Голами отметились Фабиу Силва (4-я минута) и Феликс Нмеча (79-я и 89-я).

«Боруссия» набрала 9 очков. В активе «Падерборна» один балл.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Зенит» выиграл у «Локомотива» в матче Российской Премьер-Лиги
Вчера, 18:11
«Факел» на последних минутах упустил победу над «Балтикой»
Вчера, 15:58
«Крылья Советов» переиграли «Родину» в матче РПЛ
11 сентября
«Комо» в дебютном матче в Лиге чемпионов разгромил «РБ Лейпциг»
11 сентября
«Бавария» одержала крупную победу над «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов
10 сентября
«Ман Юнайтед» триумфально вернулся в Лигу чемпионов, разгромив «Сабах»
10 сентября
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:30
Дортмунд радует
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 