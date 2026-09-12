«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче АПЛ

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» (0:0) в матче 4-го тура АПЛ.
За 90 минут команды не отметились забитыми голами.
«Ливерпуль» идет на 6-м месте (6 очков), «Фулхэм» занимает 18-е место (1 очков).
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-91365 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 08 мая 2026.
Главный редактор: Приходько М.В.
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет
Первые очки набирает Арбелоа с Фулхэмом поздравляем. Грамотно отыграли на Энфилде без ошибок. Кресло Арбелоа шаталась конкретно, если бы проиграли наверняка уволили бы.
Баркола это мрак, какой прямолинейный, вообще не стоит заплаченных за него денег 120 лямов. Раньше за эти деньги можно было купить праймовых Роналду и Месси.