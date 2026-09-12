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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче АПЛ

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 17:55
красные пешком еле ходили по полю после игры с Атлетико, физика конечно нулевая, а это начало сезона....футбол Ираолы энергозатратный, надеюсь, что подтянет физику....
с учётом того, что команда строится ничья хороший результат, честно говоря дачники могли и забить...
этот сезон надо дать баску спокойно поработать уверен, что толк будет
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Гласнер тренер Ноттингема.
И сегодня его команда выиграла на выезде у Астон Виллы
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:14
Зато красиво и быстро бежит )))
ПСЖ грамотно забрал денежек, которые красиво побежали в Париж
Grizly88
Grizly88 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:53, ред.
Гласнер ушел из Пэлас из за разногласий с руководством, не сохраняли ему хороших игроков в Пеласе продовали ему нужных игроков, таких как Гуэхи. Проблемный тренер, поэтому ему и подходят аутсайдеры и средние клубы.
Grizly88
Grizly88 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:34
Зимой будет видно где будет находиться Ливерпуль и тогда можно будет делать выводы по Ираоле. А пока рано прогнозы давать подходит он или нет. Руководство доверились ему,а последний раз он проигрывал Арсеналу 1-0 это о многом говорит, с Борнмутом показал хорошие результаты. Надо время поставить свою игру, пока игроки и не понимают чего от них хочет тренер, новички не сыгравшие, нету достойной замены Салаху. Диамонде упустили греет лавку в Мадриде. Пока игроки разыграются. есть Прогресс в зашите, надо наладить игру в атаке и можно смело в топ пятерку войти.
DXTK
DXTK ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:18
Гласнер Взял кубок Англии, взял Лигу Конференции с КП......а до этого брал ЛЕ с Айнтрахтом..........???? Физрук?????.....кому нужна эта серия сколько Ираола там не проигрывает......... катая даже ничьи.......это не от большого ума а потому что придумать нового ничего не может, отсюда сами пишите скучный матч.............. Недавно вон Моуриньо с Бенфикой закончил сезон без поражения,.....но и без трофеев 3 место........... кто это вспомнит через пять лет???? а трофеи всегда помнят..........

Уже в в этом сезоне Гласнер с Форестом 2-2 сыграл с Ливерпулем и 1-2 победили Астон виллу с Эмери.......????? физрук........... также сыграл ничью с Тоттенхэмом Де Зерби который потратил почти поллярда а результатов нету..........
    112910415
    112910415
    вчера в 19:47
    пока всё плохо
    Grizly88
    Grizly88 ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 19:40
    Гласнер физрук сам видишь его результаты по Пеласу. А Ираола не проигрывает уже 23 матч это рекорд среди тренеров. У Клоппа была шикарная команда. С Этими игроками он врядли поднялся бы с 6 места.
    DXTK
    DXTK ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 19:33, ред.
    Дали бы столько Бабла Клоппу в свое время сколько надавали Слоту и Ираоле на покупку Исака Вирца и Барколя........ Ливерпуль точно брал бы АПЛ через сезон....... и ЛЧ тоже.......возможно дело как раз не в игроках а в тренерах....я уверен у Клоппа эти игроки точно бы заиграли............ и играли бы как надо.

    PS Вообще не понятно накой Ливерпуль приглашает ноунеймов тренрами......когда могут и по приличнее взять......и Ладно в первый раз со Слотом угадали хоть АПЛ взяли пусть и на багаже......но накой из Борнмута брать когда лучше бы Гласнера взялит у КП, более толковый тренер, который при меньших ресурсах берет трофеи........... сегодня он тренер Фореста.....и уже сыграли с ними 2-2........
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 19:04, ред.
    Скучнейший матч, даже при Слоте не было такого скучнего матча. На ночь можно людям показывать этот матч чтобы заснули.

    Первые очки набирает Арбелоа с Фулхэмом поздравляем. Грамотно отыграли на Энфилде без ошибок. Кресло Арбелоа шаталась конкретно, если бы проиграли наверняка уволили бы.

    Баркола это мрак, какой прямолинейный, вообще не стоит заплаченных за него денег 120 лямов. Раньше за эти деньги можно было купить праймовых Роналду и Месси.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 18:59
    Ну Ливер это колбаса
    Гость
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