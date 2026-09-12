«Челси» не смог обыграть «Халл Сити» в АПЛ

вчера, 18:56

«Челси» и «Халл Сити» сыграли вничью в матче 4-го тура АПЛ (2:2).

На 6-й минуте лондонский клуб вышел вперёд — мяч забил Морган Роджерс. На 27-й Мохамед Беллуми сравнял счёт, а на 33-й сделал дубль. На 65-й равенство на табло восстановил Жоао Педро.

«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице (7 очков). «Халл Сити» идёт 3-м (8 баллов).