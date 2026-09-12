«Челси» не смог обыграть «Халл Сити» в АПЛ

«Челси» и «Халл Сити» сыграли вничью в матче 4-го тура АПЛ (2:2).
На 6-й минуте лондонский клуб вышел вперёд — мяч забил Морган Роджерс. На 27-й Мохамед Беллуми сравнял счёт, а на 33-й сделал дубль. На 65-й равенство на табло восстановил Жоао Педро.
«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице (7 очков). «Халл Сити» идёт 3-м (8 баллов).
очень цепкая команда Халл Сити. Хороший подбор игроков, главное взаимозаменяемые.
Челси вроде хорошо начали. Но защита снова и в который раз дает сбой. Грубая ошибка Гюсто и Хато, потом и Мартинес ошибся и двойной рикошет, приводят к победе тигров в первом тайме. Во втором вроде синие наладили атаку и Палмер, Роджерс имели моменты. Педро сравнял. И дальше уже игрок Халла Мохамед Али не смог переиграть Эмилиано. И да был момент с игры рукой, на ударе Эстевао, но ВАР посчитал, что не было такого)
В принципе боевая ничья с Халл Сити. Они по прежнему без поражения идут.
И не сказать ведь, что календарь сказка, ничьи с Челси и Астон Виллой, победы над Ковентри и МЮ - очень достойный старт