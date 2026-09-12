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«Челси» не смог обыграть «Халл Сити» в АПЛ

вчера, 18:56
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл СитиЗавершен

«Челси» и «Халл Сити» сыграли вничью в матче 4-го тура АПЛ (2:2).

На 6-й минуте лондонский клуб вышел вперёд — мяч забил Морган Роджерс. На 27-й Мохамед Беллуми сравнял счёт, а на 33-й сделал дубль. На 65-й равенство на табло восстановил Жоао Педро.

«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице (7 очков). «Халл Сити» идёт 3-м (8 баллов).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 17:44
команда открытие Халл, напоминают черных котов в прошлом сезоне....но всё же сомневаюсь, что сил хватит на весь сезон
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:17
предупреждал перед матчем, что тигры кусаются и больно...
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:24
Халл-каток))
112910415
112910415
вчера в 19:45
пока такое соотношение сил ...
Tommy Q
Tommy Q
вчера в 19:12
Так Халл пока никто не смог обыграть, хотя перед началом сезона им прочили место в подвале таблицы.

И не сказать ведь, что календарь сказка, ничьи с Челси и Астон Виллой, победы над Ковентри и МЮ - очень достойный старт
DXTK
DXTK
вчера в 19:10
Халл выше Челси.......... кому то нужно задуматься о своем престиже
azkan
azkan
вчера в 19:10
Скорее Халл упустил победу чем Челси не смог обыграть.
очень цепкая команда Халл Сити. Хороший подбор игроков, главное взаимозаменяемые.
Челси вроде хорошо начали. Но защита снова и в который раз дает сбой. Грубая ошибка Гюсто и Хато, потом и Мартинес ошибся и двойной рикошет, приводят к победе тигров в первом тайме. Во втором вроде синие наладили атаку и Палмер, Роджерс имели моменты. Педро сравнял. И дальше уже игрок Халла Мохамед Али не смог переиграть Эмилиано. И да был момент с игры рукой, на ударе Эстевао, но ВАР посчитал, что не было такого)
В принципе боевая ничья с Халл Сити. Они по прежнему без поражения идут.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:07
Пока не будет центра поля, всё это бесполезно.
В каждом матче много пропускаем.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:07
Пока Челси тяжело атака есть Роджерс-Педро хорошая связка может получиться если не сбавят обороты. Да зашита слабая сторона скупили Челси многих защитников но нету толковых, да и без опорной зоны играют, проигрывают они центр, продали Энцо. Кайседо травма.
Гость
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