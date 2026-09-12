Тренер женских сборных России хотела бы поработать в мужском клубе

Старший тренер женских юниорских сборных России U-15 и U-19 Елена Медведь ответила на вопрос о том, как восприняла новость о временном назначении Мари-Луизы Эты главным тренером берлинского «Униона», а также о возможности поработать в большом мужском клубе.

Мне, честно, очень понравилась эта новость. В рамках своего становления и профессионального роста я бы хотела попробовать поработать в каком-то большом мужском клубе — может быть, не главным тренером, а помощником. Мне интересно, как это работает. Одно дело — работать с девочками, другое — работать в мужском клубе с мужчинами. Это разные виды деятельности, и я хотела бы получить такой опыт на тренерском пути.

Я не вижу в этом ничего плохого. Если взять семью, женщина очень многое в ней организует, но почему-то это часто пропускают мимо. Почему мужчина и женщина не могут вместе работать? У всех есть свои навыки. Я не вижу причин считать, что женщина не может справиться с мужской командой. Может справиться. Почему-то есть мнение, что мы чего-то не можем. Хотя, если посмотреть на семейный быт, женщина может очень многое.