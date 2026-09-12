Галактионов высказался о выходе Мостового на замену в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о том, что полузащитник Андрей Мостовой вышел на замену в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» только на 83-й минуте. Футболист арендован московским клубом у «сине-бело-голубых».
Адаптация Мостового проходит достаточно неплохо. Его квалификация не вызывает сомнений, он качественный футболист и точно усиливает нашу команду. Андрей провёл хороший матч с «Балтикой», но давно не имел игровой практики. Поэтому в течение недели были определённые нюансы по здоровью. Решили, что выйдет в концовке матча.