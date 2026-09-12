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Галактионов высказался о выходе Мостового на замену в матче с «Зенитом»

вчера, 19:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о том, что полузащитник Андрей Мостовой вышел на замену в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» только на 83-й минуте. Футболист арендован московским клубом у «сине-бело-голубых».

Адаптация Мостового проходит достаточно неплохо. Его квалификация не вызывает сомнений, он качественный футболист и точно усиливает нашу команду. Андрей провёл хороший матч с «Балтикой», но давно не имел игровой практики. Поэтому в течение недели были определённые нюансы по здоровью. Решили, что выйдет в концовке матча.

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KURUM
KURUM
вчера в 21:20
Или кто то не позволил выйти раньше..
ildar_3871
ildar_3871 ответ t8qjrfn6rz8c (раскрыть)
вчера в 20:19
Это Майя выгнала его , дочь Семака !
t8qjrfn6rz8c
t8qjrfn6rz8c
вчера в 19:50
Тренер все сделал правильно, не стал бы Мостовой гадить своей любимой команде, откуда его незаслуженно поперли.
Гость
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