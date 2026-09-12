Спаллетти больно смотреть Лигу чемпионов без участия «Ювентуса»

вчера, 19:58

Главный тренер «Ювентуса» на пресс-конференции перед игрой чемпионата Италии с «Сассуоло» рассказал о состоянии команды.

В недавнем матче с «Миланом» травму получил полузащитник , он успешно перенёс операцию в связи с растяжением связок правого колена.

Начну с того, что мы сожалеем о произошедшем с Локателли, но его отсутствие распределяет ответственность на всех. Он из тех, кто не снимает футболку даже после душа: знаем, как сильно заботится о ней и насколько ценен. Я уже видел ответственность других на тренировках: команду, готовую бороться с любыми трудностями. Коло Муани только что прибыл в расположение. Он мог бы приехать к ужину, но предпочёл сделать это пораньше, чтобы почувствовать атмосферу и провести время со своими товарищами по команде.

Также специалист высказался о том, насколько больно смотреть Лигу чемпионов, когда не являешься её участником: