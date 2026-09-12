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Спаллетти больно смотреть Лигу чемпионов без участия «Ювентуса»

вчера, 19:58
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло0 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус1-й тайм

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти на пресс-конференции перед игрой чемпионата Италии с «Сассуоло» рассказал о состоянии команды.

В недавнем матче с «Миланом» травму получил полузащитник Мануэль Локателли, он успешно перенёс операцию в связи с растяжением связок правого колена.

Начну с того, что мы сожалеем о произошедшем с Локателли, но его отсутствие распределяет ответственность на всех. Он из тех, кто не снимает футболку даже после душа: знаем, как сильно заботится о ней и насколько ценен. Я уже видел ответственность других на тренировках: команду, готовую бороться с любыми трудностями. Коло Муани только что прибыл в расположение. Он мог бы приехать к ужину, но предпочёл сделать это пораньше, чтобы почувствовать атмосферу и провести время со своими товарищами по команде.

Также специалист высказался о том, насколько больно смотреть Лигу чемпионов, когда не являешься её участником:

Это очень больно. Мы знаем, что нам придётся с этим смириться, но это станет дополнительным стимулом. Именно боль порождает большую ответственность и желание вернуться.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:24
Ювентус не заслуживает играть там
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:25
Клуб Серии А давно утратили вес))
Вот в 1 туре только Комо выиграл свой матч.
Интер, Наполи проиграли. Рома чудом выстояла и сыграла вничью в Стамбуле.
aapmk8j9w499
aapmk8j9w499
вчера в 20:22
Это потому что он сейчас является тренером Старой Сеньоры
Гость
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