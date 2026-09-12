«Динамо» на последних минутах вырвало победу у «Оренбурга»

«Динамо» обыграло «Оренбург» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ.
На 50-й минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко не реализовал пенальти. На 90-й минуте Виктор Окишор принёс победу московскому клубу. В дополнительное ко второму тайму время с поля был удалён нападающий «Оренбурга» Руслан Куль. Через две минуты красную карточку получил защитник «Оренбурга» Максим Сивис.
«Динамо» идёт на 2-м месте (16 очков), «Оренбург» занимает 10-е место (8 очков).
со Спартаком Динамо психологически выхолостится и угодит в нечто вроде эмоциональной ямы.
Эти опасения скорее не оправдались, страсти было достаточно, но зато сказалась другая проблема, застарелая- расконцентрация в завершении.
Практически весь матч имели ощутимый перевес во всех компонентах игры,
и моменты создавали, на их реализацию вот только не сподобились.
Так, до перерыва имели как минимум два момента, в которых забить было проще, чем не забить- в начале тайма у Битте, в конце- у Сергеева.
Что касается Ивана- многие считают, что на данном этапе Тюкавин и Сергеев- это примерно одно и то же. Однако, всё же не так..
Тюкавин легко чувствует себя в толчее, умеет укрыть мяч корпусом, получив его, и нанести скрытый удар, который крайне трудно парировать.
Иван такого не умеет, у него другие козыри- либо убежать на дистанции от уставших защей, либо спрятаться в штрафной и подкараулить отскок, оказавшись забытым.
Именно поэтому и в Зените он играл на замене, и в Динамо тоже второй номер. Сегодня Иван играл весь матч, и с голами было тяжко- Сергеев далеко не равнозначен Тюкавину.
Второй сегодняшний "герой" у нас, несомненно, Макс Осипенко.
В матчах, когда соперник жёстко и плотно обороняется, и пробиться сквозь его автобусные ряды трудно, заслуженный пенальти становится палочкой-выручалочкой (а он был заслужен).
Только его ещё забить надо, а Осипенко исполнил бездарно.
Палочка-выручалочка, впрочем, всё же нашлась- Окишор вышел на замену и забил. Пусть немного рикошетный, но гол есть гол. Осипенко теперь ящик пива Витьке должен) Шучу конечно..))
СораДников- с трудовой и очень ценной победой!)
Болейте за своих, а не против чужих!