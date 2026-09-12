«Динамо» на последних минутах вырвало победу у «Оренбурга»

вчера, 20:27

«Динамо» обыграло «Оренбург» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ .

На 50-й минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко не реализовал пенальти. На 90-й минуте Виктор Окишор принёс победу московскому клубу. В дополнительное ко второму тайму время с поля был удалён нападающий «Оренбурга» Руслан Куль. Через две минуты красную карточку получил защитник «Оренбурга» Максим Сивис.

«Динамо» идёт на 2-м месте (16 очков), «Оренбург» занимает 10-е место (8 очков).