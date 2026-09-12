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«Динамо» на последних минутах вырвало победу у «Оренбурга»

вчера, 20:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗавершен

«Динамо» обыграло «Оренбург» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ.

На 50-й минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко не реализовал пенальти. На 90-й минуте Виктор Окишор принёс победу московскому клубу. В дополнительное ко второму тайму время с поля был удалён нападающий «Оренбурга» Руслан Куль. Через две минуты красную карточку получил защитник «Оренбурга» Максим Сивис.

«Динамо» идёт на 2-м месте (16 очков), «Оренбург» занимает 10-е место (8 очков).

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 09:50
От Кукуяна на бо́льшее рассчитывать не приходится.
Ев17
Ев17
вчера в 21:42
Динамо со Скопинцевым и без него - две разные команды . Основа левый фланг - просто чтобы были. вышел Дима - и оживил концовку. А Окишор супергол имени себя исполнил,
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 21:21
Не даром Виктор - победитель! Родители угадали!
Николай 1
Николай 1
вчера в 21:16
Ну что тут скажешь? Уважаемый баск прав: распиз...., ой! расконцентрация, конечно, наша старая болезнь. Осипенко и Сергеев как два кулака в колхозе после распада царизма хоть по чуть-чуть незаметно вредят-то гол привезут, то недовезут.
Есть у нас ещё, правда в нашем колхозе парторг Фомин, который работать не очень любит, но помахать руками и почирикать на судью, чтобы обозначить свою нужность может. Я так и думал, что не вытянем 3 очка по всегдашней причине отстающего колхоза-то корова 79ёт, то плетнём придавит. Но нашёлся в деревне задорный комсомолец Окишор Витя и теперь Миша Олисе ставит на повтор гол Окишора и тихо плачет.
Поздравляю с победой. На таблицу лишний раз посмотреть хочется и мысли крамольные о медалях роиться начинают. Но комната у меня валидольчиком попахивает
Здорового боленья всем!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:00
В сегодняшнем матче Окишор доказал, что достоин большего, чем выходить на замену на последние двадцать минут, а его гол должен быть признан, как минимум лучшим в туре, а может и месяца. Что касается самой игры, то в позиционный футбол Динамо пока играет на троечку, выстроенный Оренбургом "автобус" бело-синие вскрывали с трудом, но в завершении подводила реализация голевых моментов, особенно в первом тайме, во втором вообще ничего не получалось. Спасение же пришло, когда осмелевшие уральцы раз за разом стали угрожать воротам Лунёва, который сегодня не подвёл, и раскрывшаяся игра, позволила хозяевам добиться нужного результата, благодаря индивидуальным действиям Виктора Окишора. В итоге четвёртая победа подряд и мы уже вторые, С чем и поздравляю болельщиков Динамо.
Болейте за своих, а не против чужих!
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 20:47
Дотерпели и СПАСИБО Вите!
баск
баск
вчера в 20:41
Перед матчем были опасения, что после эмоционально насыщенного дерби
со Спартаком Динамо психологически выхолостится и угодит в нечто вроде эмоциональной ямы.

Эти опасения скорее не оправдались, страсти было достаточно, но зато сказалась другая проблема, застарелая- расконцентрация в завершении.
Практически весь матч имели ощутимый перевес во всех компонентах игры,
и моменты создавали, на их реализацию вот только не сподобились.

Так, до перерыва имели как минимум два момента, в которых забить было проще, чем не забить- в начале тайма у Битте, в конце- у Сергеева.
Что касается Ивана- многие считают, что на данном этапе Тюкавин и Сергеев- это примерно одно и то же. Однако, всё же не так..

Тюкавин легко чувствует себя в толчее, умеет укрыть мяч корпусом, получив его, и нанести скрытый удар, который крайне трудно парировать.
Иван такого не умеет, у него другие козыри- либо убежать на дистанции от уставших защей, либо спрятаться в штрафной и подкараулить отскок, оказавшись забытым.

Именно поэтому и в Зените он играл на замене, и в Динамо тоже второй номер. Сегодня Иван играл весь матч, и с голами было тяжко- Сергеев далеко не равнозначен Тюкавину.
Второй сегодняшний "герой" у нас, несомненно, Макс Осипенко.

В матчах, когда соперник жёстко и плотно обороняется, и пробиться сквозь его автобусные ряды трудно, заслуженный пенальти становится палочкой-выручалочкой (а он был заслужен).
Только его ещё забить надо, а Осипенко исполнил бездарно.

Палочка-выручалочка, впрочем, всё же нашлась- Окишор вышел на замену и забил. Пусть немного рикошетный, но гол есть гол. Осипенко теперь ящик пива Витьке должен) Шучу конечно..))

СораДников- с трудовой и очень ценной победой!)
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:37
Кукуян был за Динамо !
Дрёма
Дрёма
вчера в 20:35
не без везения конечно, но у динамовцев красивой получилась финальная точка!!
112910415
112910415
вчера в 20:34, ред.
а счастье было так возможно ...
Dinamo
Dinamo
вчера в 20:33
Фух... С побеДой сораДников! Качественный автобус у Оренбурга, ничего не скажешь.

Мяч из пустых ворот можно выбивать полевому и получать за это ЖК. Запомним это.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:32
Оренбург немного не дотерпел ..
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