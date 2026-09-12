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Вратарь «Айнтрахта» отбил шестой пенальти подряд в Бундеслиге

вчера, 20:43
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц1 : 3Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтЗавершен

Вратарь франкфуртского «Айнтрахта» Ноа Атуболу отразил свой шестой пенальти подряд в Бундеслиге, продлив личный рекорд.

Это произошло в концовке первого тайма выездного матча 3-го тура чемпионата Германии с «Майнцем» при счёте 1:0 в пользу его команды. Голкипер потащил удар полузащитника Надима Амири, который реализовал все 8 одиннадцатиметровых в турнире в прошлом сезоне. Клуб из Франкфурта-на-Майне в итоге выиграл 3:1.

Атуболу летом перешёл в «Айнтрахт» из «Фрайбурга». Футболист является рекордсменом Бундеслиги по серии отражённых пенальти: Бернд Лено, Франк Рост, Ханс-Йорг Бутт и Томас Сандер ранее смогли сделать это четыре раза подряд.

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e6nv4fzr8ksn
e6nv4fzr8ksn
вчера в 20:45
пусть продолжает в том же духе.... и увеличит свою статистику...
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