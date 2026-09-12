Вратарь «Айнтрахта» отбил шестой пенальти подряд в Бундеслиге

вчера, 20:43

Вратарь франкфуртского «Айнтрахта» отразил свой шестой пенальти подряд в Бундеслиге, продлив личный рекорд.

Это произошло в концовке первого тайма выездного матча 3-го тура чемпионата Германии с «Майнцем» при счёте 1:0 в пользу его команды. Голкипер потащил удар полузащитника , который реализовал все 8 одиннадцатиметровых в турнире в прошлом сезоне. Клуб из Франкфурта-на-Майне в итоге выиграл 3:1.

Атуболу летом перешёл в «Айнтрахт» из «Фрайбурга». Футболист является рекордсменом Бундеслиги по серии отражённых пенальти: Бернд Лено, Франк Рост, Ханс-Йорг Бутт и Томас Сандер ранее смогли сделать это четыре раза подряд.