Шварц считает заслуженным победный гол «Динамо» с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал победный матч 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

Сразу было понятно, что это будет непростой матч. «Оренбург» за семь туров проиграл лишь одну встречу. Мы играли не на нашем стадионе — это событие не на нашей стороне. Мы могли забить в первом тайме. Во втором тайме не смогли реализовать пенальти. То, что нам удалось забить победный мяч, это заслуженно. Я горд за команду. Мы до этого одержали две победы в дерби, было непросто настроиться.

Ожидалось ли, что соперник будет так глубоко защищаться

Достаточно сложно играть ментально, когда не забиваешь пенальти. Но мы пытались насытить финальную треть поля. Это помогло добиться желаемого результата. Игра была под нашим контролем. Но за 5–7 минут «Оренбург» пробил два или три раза.

Я сказал парням, что нужно верить до конца игры, что можно забить и победить.

Чего не хватало в последний момент и кому из тренерского штаба была показана красная карточка

Всегда есть что улучшить. Мы создавали моменты, но сложно вскрывать оборону при шести защитниках. Нам также нужно было контролировать переходы в атаку от соперника. Мы справились.

У нас ничья по красным карточкам. Эмоции были высокие. Андрей Горбанец получил у нас красную. Он трудоспособный и качественный специалист.