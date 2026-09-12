Тренер «Оренбурга» считает колхозным поведение людей из штаба «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от «Динамо» в игре 8-го тура РПЛ на выезде (0:1).
В компенсированное время с поля были удалены полузащитник южноуральской команды Руслан Куль и защитник Максим Сивис.
Я не первый скажу, что обидно проигрывать после пропущенного с рикошета мяча на 90‑й минуте. Всю игру мы терпели, создавали определённые моменты, но, к сожалению, получилось так.
Наш план был таков, что хотели забрать очки. Но не получилось.
Есть ли объяснение поведению футболистов в концовке встречи
У меня есть. Некоторые люди в тренерском штабе «Динамо», которые говорят на русском, подумали, что они великие футболисты или тренеры. Не очень хорошее поведение. В моём понимании колхозное.
Мы — команда РПЛ. Одна из шестнадцати. И вести себя так, как будто вы выше, чем мы… Не очень правильно.
ему виноваты..
Просто проигрывать надо уметь достойно, без истерик и поисков врагов.
Я понимаю, оно обидно проиграть вот так- полтора часа самоотверженно
грызть землю, и практически выгрызть гостевое очёчко.
Да ещё пенальти отразить. Дело явно шло к ничьей, но Витя Окишор
был не согласен и успешно лупанул на последней минуте.
Ещё более обидно, и по-человечески это понять можно- у игроков Ильдара
Раушановича в компенсированное время сильно сдали нервишки, и уральцы спровоцировали массовую потасовку игроков и тренеров.
Вот это поведение как раз было воистину колхозным, что нетрудно объяснить.
Беда Ильдара Раушановича в том, что активно поучаствовав в самими же
устроенном балагане, игроки гостей набрали целую колоду карточек.
В частности, Куль и Сивис получили по справедливой красной, а Паласиос
и Болотов- по горчичнику, которые у обоих четвёртые.
Таким образом, принимать Краснодар на следующей неделе Оренбургу придётся
без четырёх (!) игроков основного состава.
Вот где колхоз-то будет.
Так что не стоило бы уважаемому Ильдару Раушановичу искать чёрную кошку
в тёмной комнате, гораздо полезнее бывает посмотреть в зеркало..