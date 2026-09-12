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Тренер «Оренбурга» считает колхозным поведение людей из штаба «Динамо»

вчера, 21:49
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗавершен

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от «Динамо» в игре 8-го тура РПЛ на выезде (0:1).

В компенсированное время с поля были удалены полузащитник южноуральской команды Руслан Куль и защитник Максим Сивис.

Я не первый скажу, что обидно проигрывать после пропущенного с рикошета мяча на 90‑й минуте. Всю игру мы терпели, создавали определённые моменты, но, к сожалению, получилось так.

Наш план был таков, что хотели забрать очки. Но не получилось.

Есть ли объяснение поведению футболистов в концовке встречи

У меня есть. Некоторые люди в тренерском штабе «Динамо», которые говорят на русском, подумали, что они великие футболисты или тренеры. Не очень хорошее поведение. В моём понимании колхозное.

Мы — команда РПЛ. Одна из шестнадцати. И вести себя так, как будто вы выше, чем мы… Не очень правильно.

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Все комментарии
баск
баск ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 12:12
Взрывной парень, с хорошей стартовой скоростью.
Думаю, Шварцу подойдёт.
Правда, наши бизоны его ещё пока "не видят", но это дело наживное..)
Lobo77
Lobo77 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 11:21
Какие впечатления по Гутьерресу?
Lobo77
Lobo77
сегодня в 11:20
Платки под конец совсем распоясались.
Молчал бы лучше.
Речь толкнул из разряда "и это все о нем"
Lobo77
Lobo77 ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 11:19
Знакомых поменяй. До добра не доведут такие знакомства.
баск
баск
вчера в 22:48
Да-да, уважаемый Ильдар Раушанович нашёл крайних- москвичи с лавки
ему виноваты..
Просто проигрывать надо уметь достойно, без истерик и поисков врагов.

Я понимаю, оно обидно проиграть вот так- полтора часа самоотверженно
грызть землю, и практически выгрызть гостевое очёчко.
Да ещё пенальти отразить. Дело явно шло к ничьей, но Витя Окишор
был не согласен и успешно лупанул на последней минуте.

Ещё более обидно, и по-человечески это понять можно- у игроков Ильдара
Раушановича в компенсированное время сильно сдали нервишки, и уральцы спровоцировали массовую потасовку игроков и тренеров.
Вот это поведение как раз было воистину колхозным, что нетрудно объяснить.

Беда Ильдара Раушановича в том, что активно поучаствовав в самими же
устроенном балагане, игроки гостей набрали целую колоду карточек.
В частности, Куль и Сивис получили по справедливой красной, а Паласиос
и Болотов- по горчичнику, которые у обоих четвёртые.

Таким образом, принимать Краснодар на следующей неделе Оренбургу придётся
без четырёх (!) игроков основного состава.
Вот где колхоз-то будет.

Так что не стоило бы уважаемому Ильдару Раушановичу искать чёрную кошку
в тёмной комнате, гораздо полезнее бывает посмотреть в зеркало..
DEIVID_10
DEIVID_10
вчера в 22:45
Широков бы прямо сказал: Динамо - это колхоз.
Futurista
Futurista
вчера в 21:58
Колхозники в колхоз приехали)...
    BDA81
    BDA81
    вчера в 21:54
    А что вы хотели, это же Москва. Они одни всё знают, всё умеют))) Лично у меня нет знакомых которые сказали бы что москвичи хорошие))))))
    Гость
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