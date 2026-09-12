Тренер «Оренбурга» считает колхозным поведение людей из штаба «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от «Динамо» в игре 8-го тура РПЛ на выезде (0:1).

В компенсированное время с поля были удалены полузащитник южноуральской команды и защитник .

Я не первый скажу, что обидно проигрывать после пропущенного с рикошета мяча на 90‑й минуте. Всю игру мы терпели, создавали определённые моменты, но, к сожалению, получилось так.

Наш план был таков, что хотели забрать очки. Но не получилось.

Есть ли объяснение поведению футболистов в концовке встречи

У меня есть. Некоторые люди в тренерском штабе «Динамо», которые говорят на русском, подумали, что они великие футболисты или тренеры. Не очень хорошее поведение. В моём понимании колхозное.