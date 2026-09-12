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Галактионов остался доволен игрой «Локомотива» в матче с «Зенитом»

вчера, 22:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении от «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

Я думаю, что все надо разделить: именно результат и вообще то, как складывался матч. Потому что, на мой взгляд, все складывалось достаточно неплохо. Это было цельно и по игровой дисциплине, моменты были достаточно неплохие. В принципе, игра давалась. Сейчас ребятам сказал, что, выходя после перерыва, мы пропустили ненужный мяч со стандарта, который вообще не вытекал из хода игры. Поэтому понятно, что какие‑то подходы у команды соперника были, но не стопроцентные. Этот гол… Необязательный. Дальше мы постарались переломить ход игры. У Титкова был достаточно неплохой момент. А контратака «Зенита» принесла им победу.

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