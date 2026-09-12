ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью во встрече РПЛ

вчера, 22:47

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче 8-го тура РПЛ (1:1).

Московская команда вышла вперёд на 5-й минуте — счёт с пенальти открыл Иван Обляков. На 14-й «армейцы» остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Матеус Рейс. Казанский клуб отыгрался на 56-й усилиями Андерсона Арройо.