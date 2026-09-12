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ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью во встрече РПЛ

вчера, 22:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавершен

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче 8-го тура РПЛ (1:1).

Московская команда вышла вперёд на 5-й минуте — счёт с пенальти открыл Иван Обляков. На 14-й «армейцы» остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Матеус Рейс. Казанский клуб отыгрался на 56-й усилиями Андерсона Арройо.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Рубин» идёт 8-м (11 баллов).

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 12:16
Хорош казанский тренер !)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 09:52
Московский ЦСКА продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге при главном тренере Дмитрии Игдисамове до 10 матчей, сыграв вничью с казанским «Рубином» (1:1) в 8-м туре РПЛ
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
сегодня в 07:09
Такой матч , что хрен поймешь , то ли ушли от поражения , то ли победу упустили.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:13
Ну как же ЦСКА мог без пенальти сыграть, тут как говориться не верю.
Артисты игроки и судьи.
YuriA
YuriA
сегодня в 01:39
Настораживает очередная неуверенная игра Торопа. Да и от его распасовок с защитниками в штрафной площадке не в восторге. Помнится это началось ещё при Челестине. Из игроков порадовал только Глебов. Жаль, видно не в форме М.Лукин, снова просидевший на скамейке. Высокое место команды при невыразительных играх удивляет.
ildar_3871
ildar_3871 ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 23:52, ред.
Так он в Рубине в молодежке 8 лет отработал ! Не в Узбекистане , а в Казани .
2011–2019: Работал в академии казанского «Рубина»
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
вчера в 23:46
Спасибо за пенальти в каждом матче. И симуляну Кисляку, нулевому абсолютно, как наш Умяров
Termez Zidan
Termez Zidan ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 23:43
Нуине в Казани а в Узбекистане,Игдисамов узбеки его помощник хоть русский но с Узбекистана тоже. Они в Узбекистане номер один как игра у них проходит,хвалят и хвалят хоть проиграют.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:35
Если честно, предполагал, что ничья и будет, только нулевая. После удаления в принцие нормальный результат.
ildar_3871
ildar_3871 ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
вчера в 23:35
Так его научили в Казани к футболу , это не ваш тренер !)
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 23:33
Спасибо ЦСКА! Команда дарит незабываемые эмоции , скажите в начале сезона что мы после 8- го тура будем иметь ноль поражений и делить вторую строчку, покрутил бы пальцем у виска. Игдисамов, большое спасибо за команду ! У нее есть будущее . Да Рейса за такое надо штрафовать, Тороп ошибся , но к остальным ноль вопросов , вообще ноль . Парни молодцы . Горжусь ребятами . Если бы у нас селекция работала , реально могли бы бороться за золото . А тут тренеру помощи почти ноль, и Игдисамов выжимает максимум .
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:31, ред.
Если бы у Артиги были игроки сегодня кони бы не ушли с ничьей !
У Рубина ушли 14 игроков, пришли 4 , Вуячич сегодня играл со сломанными ребрами (у него сломны 2 ребра ).
ildar_3871
ildar_3871 ответ pashacskavagner (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:18
ты футбол смотрел по телеку , Генич не коментировал матч , только обсуждал оленя !
ildar_3871
ildar_3871 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:15
Бей беги это не футбол а регби , посмотри испанские клубы как играют . цска сегодня только отбивался , но это не футбол !)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 23:14
Хороший результат, если учесть, что почти весь матч играли в меньшинстве!! Это не 15-20 минут в меньшинстве, а ,86 минут в меньшинстве. Рубин так ничего и не смог сделать в большинстве, смог только отыграться , а не дожать армейцев и это заслуга наших пацанов! Мужики!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:12
Владение мячем 61 на 39 , закрыли в штрафной и не выпускали коней , цска не будет в первой пятерке , даже казанский тренер не поможет !)
Пепс
Пепс ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:11, ред.
Какие моменты создавала конюшня ???? Гг пару ударов в сторону ворот??? Пока олени в составе не видать вам успеха..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:07
Отскок армейцев. Даже Локо сегодня не отскочил, хотя и больше заслуживал. И Балтика заслуживала 3 очка, но футбол такой.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:07
Сложно ка-то оценивать матч, в котором мы с 15-й минуты из за удаления Рейса играли в меньшинстве. Но даже в меньшинстве создавали моменты! И играли на равных против соперника у которого на одного игрока больше.
Р.S. Можно похвалить всех тех игроков ЦСКА что бились за себя и за того парня.
Пепс
Пепс ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:07, ред.
Середняк это конюшня, я так понял)))) пополнилась топ новичком Оленем)))) карму себе испортили капец как... Не видать конюшне успехов больше пока олени в составе. 👎👎👎👎
    e3ymp3szamf8
    e3ymp3szamf8
    вчера в 23:06
    С такой игрой ЦСКА будет достойно бороться за пятое место, как много много лет подряд.
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 23:03, ред.
    Рейс выбросил в мусорку 3 очка для ЦСКА. Вот что можно сказать по этому матчу. Был бы у ЦСКА нап, попадающий в ворота, а не Гонду, армейцы и в меньшинстве добились бы победы.
    Пепс
    Пепс
    вчера в 23:02
    Отскок конюшни.. По xg на одингол даже не наиграли... Косячный пеналь забили... С игры так ноль полный. Рубин молодчики. Перед игрой конявый дружбан спросил прогноз, ответил 1-1 )))) после игры говорит - жаль на счет не поставил, откуда ты знал???))))) Ха ха ха 😂😂😂
      ildar_3871
      ildar_3871
      вчера в 23:01, ред.
      цска поставил автобус , все 10 игроков в штрафной , это не футбол , антифутбол !
      Хотя мы Рубин с таким антифутболом Барселону побеждали , так же убегали и забивали , а цска и этого не смог !))))
      Red blu
      Red blu
      вчера в 22:58
      Рубин всю игру играл в большинстве, но армейцы провели классный матч, самоотдача и желание не проиграть играя в меньшинстве были запредельные, даже в меньшинстве армейцы классно контратаковали и могли даже выиграть.
      Ничья с Рубином продлевает беспроигрышную серию ЦСКА и набранное одно очко позволяет делить 2-3 место с Динамо. Как говорят курочка по зёрнышку клюет
      Buzz Lightyear
      Buzz Lightyear ответ DEIVID_10 (раскрыть)
      вчера в 22:54
      Здравствуйте. Пока такой возможности нет. Сообщим если будут изменения в плане опции игнорирования пользователя.
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 22:54
      Ну вот, побеждаешь Зенит а потом проваливаешь матч с середняком на своём поле, где то я это уже в этом сезоне наблюдал
      ildar_3871
      ildar_3871
      вчера в 22:53, ред.
      И где ваш топ футболист Оленьиков ? )))))
      armeez59
      armeez59
      вчера в 22:53
      К сожалегию ничья имени Торопа. Простейший мяч сам себе забил, да еще два раза косячил. Ну а команда в общем два тайма играя в меньшинстве показала неплохую игру и могла выиграть.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 22:53
      По горячим следам. Играть почти весь матч в меньшинстве, тем более против Рубина это сложно. Но ЦСКА выглядел достояно, как и Рубин тоже. Результат справедлив и закономерен. У Рубина хороша атака. У ЦСКА понравились Глебов, Круговой , Кисляк и Абдулкадыров. Походу Дима тренер перешел на три центральных защитника. Выглядит игра неплохо. Но проблема в отсутствии нападающего. И она не решеаа.
      Гость
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