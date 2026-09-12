В «Динамо» поблагодарили «Локомотив» за возможность сыграть на его стадионе

Генеральный директор московского «Динамо» в разговоре с журналистами выразил благодарность «Локомотиву» за предоставленную возможность сыграть матч 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) на стадионе « РЖД Арена».

Игра была перенесена с домашнего стадиона «Динамо» из-за проведения на нём другого мероприятия.

Там была отдельная стоимость аренды, отдельная стоимость, связанная с проведением матча, с нашими спонсорами, соответственно, с нашей атрибутикой. Был сложный договор, но мы его заключили и исполнили. Спасибо большое клубу «Локомотив» и [генеральному директору] Борису Борисовичу [Ротенбергу] отдельно за то, что позволил нам такой вариант реализовать. В Москве другой возможности у нас не было.

Болельщиков можно понять, я тоже не был доволен, но это произошло по объективным причинам.