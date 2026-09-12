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В «Динамо» поблагодарили «Локомотив» за возможность сыграть на его стадионе

вчера, 22:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗавершен

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с журналистами выразил благодарность «Локомотиву» за предоставленную возможность сыграть матч 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) на стадионе «РЖД Арена».

Игра была перенесена с домашнего стадиона «Динамо» из-за проведения на нём другого мероприятия.

Там была отдельная стоимость аренды, отдельная стоимость, связанная с проведением матча, с нашими спонсорами, соответственно, с нашей атрибутикой. Был сложный договор, но мы его заключили и исполнили. Спасибо большое клубу «Локомотив» и [генеральному директору] Борису Борисовичу [Ротенбергу] отдельно за то, что позволил нам такой вариант реализовать. В Москве другой возможности у нас не было.

Болельщиков можно понять, я тоже не был доволен, но это произошло по объективным причинам.

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Все комментарии
23hc82ybgd26
23hc82ybgd26
сегодня в 06:46
Ну так не бесплатно же разрешили.
ABir
ABir
сегодня в 04:45
Для спонсоров есть вещи поважнее футбола
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:08
Дожились! Приютили, как бомжей бездомных при наличии своего стадиона.
Гость
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