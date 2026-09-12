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Игрок «Валенсии» извинился за смех во время матча с «Севильей»

вчера, 23:27
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 0Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияЗавершен

Нападающий «Валенсии» Уго Дуро принёс извинения за момент в матче Ла Лиги с «Севильей» (0:1).

DAZN запечатлел эпизод на 32-й минуте, где форвард на скамейке запасных разговаривал и смеялся с одноклубником Дани Рабой, когда игра возобновилась после перерыва на водопой. Фрагмент быстро распространился в социальных сетях и был воспринят некоторыми болельщиками как признак расслабленности в особенно сложный для команды период. На данный момент она занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, не одержав ни одной победы за пять туров (в её активе одно очко), забив один мяч и пропустив 10.

Дуро на своей странице в «X» написал:

Мне очень жаль, что кто-то мог подумать, что я смеюсь над нашей сложной ситуацией. Это абсолютно не так. Беру на себя ответственность за свою ошибку и извиняюсь. Моя преданность «Валенсии» была, есть и всегда будет абсолютной.

Рано утром в субботу команду также освистала группа болельщиков на парковке тренировочного комплекса.

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Все комментарии
27jcwcdfqqv6
27jcwcdfqqv6
сегодня в 06:22
Болельщикам Валенсии не позавидуешь, поэтому нашли на ком отыграться
adekvat
adekvat
вчера в 23:41
А что ему плакать что ли?
Гость
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