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Рулевой «Рубина» считает, что команда контролировала ход игры с ЦСКА

вчера, 23:36
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавершен

Главный тренер «Рубина» Франк Артига в эфире «Матч ТВ» высказался о ничьей в игре 8-го тура РПЛ с ЦСКА на выезде (1:1).

С 15-й минуты казанская команда играла в большинстве после удаления защитника Матеуса Рейса.

Мы нагнетали, практически прижали соперника к его воротам. В целом доминировали, ход игры был под нашим контролем. У нас были моменты, чтобы забить второй гол.

Футбол включает в себя в том числе такое понятие как принцип преимущества. У «Рубина» было численное преимущество. А у соперника было такое важное преимущество, как исполнительское преимущество. За счёт данного преимущества они создавали выгодные ситуации.

Команда действовала здорово до 70‑й минуты. Потом у соперника стали чаще получаться контратаки.

Про пятую ничью со счётом 1:1 в сезоне

Мне хотелось бы побеждать, но это своего рода рекорд (улыбается). С другой стороны, это свидетельствует о том, что у нас неуступчивая команда.

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Все комментарии
Alean
Alean
сегодня в 14:33
В целом 10 на 11 игра была практически равной. А вот минуты до удаления создали впечатления что ЦСКА просто размажет рубин. Потом удаление и грамотное перестроение в оборону, для игры в меньшинстве после 60-70 минут идеально исполнено. но играть почти весь матч конечно от оборонительной модели тяжело.
armeez59
armeez59
сегодня в 13:36
Никакого преимущества у Рубина в большинстве небыло. Армейцы в меньшинстве смотреоись даже острее. Гол забитый Рубином, это несчастный случай связанный с грубой ошибкой Торопа.
Red blu
Red blu
сегодня в 00:54
85 минут в большинстве так ничего и не смогли сделать.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 00:17
Повезло Рубину, так и скажи, а то: прижали, нагнетали, доминировали.
Шутник, однако.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:48
В минус вам робкоскть перед ослабленым соперником, всё было для того, чтобы смять, но вы содрогали
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:41, ред.
Молодчик Артига ! Тренер Рубина полностью переиграл Иктисамова !
Не помогли даже что цска выпустили Оленьикова на поле , зачем выпустили , чтобы поиграть на нервах у Артиги ? )))
Гость
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