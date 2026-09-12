Рулевой «Рубина» считает, что команда контролировала ход игры с ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Франк Артига в эфире «Матч ТВ» высказался о ничьей в игре 8-го тура РПЛ с ЦСКА на выезде (1:1).
С 15-й минуты казанская команда играла в большинстве после удаления защитника Матеуса Рейса.
Мы нагнетали, практически прижали соперника к его воротам. В целом доминировали, ход игры был под нашим контролем. У нас были моменты, чтобы забить второй гол.
Футбол включает в себя в том числе такое понятие как принцип преимущества. У «Рубина» было численное преимущество. А у соперника было такое важное преимущество, как исполнительское преимущество. За счёт данного преимущества они создавали выгодные ситуации.
Команда действовала здорово до 70‑й минуты. Потом у соперника стали чаще получаться контратаки.
Про пятую ничью со счётом 1:1 в сезоне
Мне хотелось бы побеждать, но это своего рода рекорд (улыбается). С другой стороны, это свидетельствует о том, что у нас неуступчивая команда.
Шутник, однако.
Не помогли даже что цска выпустили Оленьикова на поле , зачем выпустили , чтобы поиграть на нервах у Артиги ? )))