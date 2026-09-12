«Реал» переиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

|Реал4 : 1Райо Вальекано
|Завершен
«Реал» одержал победу над «Райо Вальекано» в матче 5-го тура Ла Лиги (4:1).
Счёт открыл Килиан Мбаппе на 13-й минуте, реализовав пенальти. Второй мяч забил Альваро Каррерас на 16-й. Джуд Беллингем на 34-й увеличил преимущество «сливочных». «Райо» отыграл один гол на 50-й усилиями Серхио Камельо. На 90-й Мбаппе сделал дубль.
«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Райо Вальекано» идёт 15-м (4 балла).
Реал... Прекрасно отыграли первый тайм. Беллингем превращается в маститого дирижёра, который как сам пройти в соло нескольких соперников может, так и отдать на гол. Очень добротно, зрело и элегантно играет англичанин. Гюлер тоже ему подстать. Турецкий живчик, выйдя на замену, просто стал терзать гостей и именно его активность способствовала послаблению давления Райо на ворота Реала.
Чуи - всё тот же бесполезный Буратино. Думфрис чрезмерно тяжеловат, поэтому проходим соперником, в связи с чем его способности защитника вызывают опасения против больших ребят.
Мбаппе хорош..., но пока это не тот Мбаппе, который порхает как бабочка и жалит как пчела. Вини совсем не понравился. Инертно, скованно и однообразно играет с начала сезона. Может разгонится, но пока - совсем не фонтан.
P.S. В целом, как команда, Реал понравился. Однако цельности и собранности всё же недостает. Барселона, на мой субъективный взгляд, играет сильнее. На сегодня.
Ну хорошо, первый тайм отыграли на классе игроков. А во втором, когда «Райо» прибавил, — провал! И индивидуальные ошибки тоже: такие голы в ворота «Реала» просто не должны залетать!
Жозе, ау! Претензии персонально ко всем игрокам, без исключения. Но к тренеру — прежде всего. Почему левый фланг в обороне всё время провисает? Почему проваливается центр поля? Почему нет согласованности между обороной и атакой? И вот эти сто тысяч «почему» висят в воздухе уже который тур.
А ведь ещё не было «Атлетико». Я уже не говорю о «Барсе»…
Три очка — это, конечно, хорошо. Но пора бы уже и честь знать! Удачи «Реалу»!