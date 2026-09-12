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«Реал» переиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

вчера, 23:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоЗавершен

«Реал» одержал победу над «Райо Вальекано» в матче 5-го тура Ла Лиги (4:1).

Счёт открыл Килиан Мбаппе на 13-й минуте, реализовав пенальти. Второй мяч забил Альваро Каррерас на 16-й. Джуд Беллингем на 34-й увеличил преимущество «сливочных». «Райо» отыграл один гол на 50-й усилиями Серхио Камельо. На 90-й Мбаппе сделал дубль.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Райо Вальекано» идёт 15-м (4 балла).

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Источник: soccer.ru Фото: María Jiménez, Antonio Villalba, David S. Bustamante, and Jesús Troyano
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:08
пока не всё получается
y-ago
y-ago ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 13:08
Не совсем об этом я писал. Без вопросов, что опорная зона — ключевое связующее звено между обороной и атакой и что после ухода Крооса эта проблема стала особенно заметной. Но я говорил о взаимосвязи несколько шире — о взаимодействии всех линий и игроков между собой. Если нет правильного сочетания и взаимопонимания между опорной зоной, центральными полузащитниками, флангами и защитой, проблемы всё равно останутся.
Да, уход Крооса — весомая причина нынешних проблем, но не единственная. Реалу сейчас не хватает не просто «нового Крооса», а нормально выстроенной и сыгранной системы взаимодействия.
Drosmo
Drosmo ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 12:17
Так я же об этом и написал. Вы пишите, что нарушена связь защиты и полузащиты, а связующее звено между ними и есть опорная зона. Именно игроки опорной зоны отвечают за выход из обороны в атаку и в обратном направлении. И именно поэтому у Реала глобальные проблемы с игрой начались после ухода Тони Крооса. Ушёл легендарный опорник и вся взаимосвязь и сыгранность на поле рухнула.
y-ago
y-ago ответ Qvincy30 (раскрыть)
сегодня в 11:32
Победы-то как раз очень радуют! И тем более над Райо, который действительно всегда был для Реала неудобным соперником. Но радоваться результату — не значит закрывать глаза на то, как эта победа добыта.
Меня радует счёт, но не радует способ и та цена, которой он достался. Реал снова слишком много позволял сопернику, проваливался в отдельных эпизодах, а после того как Райо добавил, команда начала испытывать серьёзные проблемы. С более классным соперником такие провалы могут уже не простить.
Может быть и не все так уныло, но до действительно хорошей и цельной игры Реалу пока далеко. Победа — в плюс, а качество игры — пока повод для вопросов.
y-ago
y-ago ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 11:23
Согласен лишь частично. Я бы всё-таки не стал говорить, что атакующая часть полузащиты сейчас выглядит хорошо. Да, Джуд в хорошей форме, Гюлер прибавил, но полузащита — это не только созидание. В целом между её звеньями пока нет той взаимосвязи и сыгранности, которая необходима команде такого уровня. Особенно это заметно в переходах из атаки в оборону: опорная зона не успевает закрывать пространство, а связь между полузащитой и защитой постоянно нарушается. Поэтому отдельные удачные действия Джуда или Гюлера общей проблемы не решают.
Так что я бы сказал, что проблема Реала сейчас не только в конкретных исполнителях опорной зоны и не только в Вини. Главная беда — отсутствие должной взаимосвязи между линиями. И пока её не будет, команда будет проваливаться и в обороне, и в атаке.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Qvincy30 (раскрыть)
сегодня в 11:16
Победы над таким соперником, как правило, неотвратимы, поэтому и отходят на второй план. В этой связи, болелы обсуждают косяки своей команды, которые могут аукнуться с грандами.

А вот когда Реал победит Барселону/Баварию/Ливер/ПСЖ и оные..., вот там и будет на первом месте радость, а уж потом разбор кто где не добежал/не попал/ не доиграл...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 11:10
Имхо...
Мне не показалось, что Реал расслабился во 2-м тайме. Райо в дебюте тушевался под давлением Имени соперника и местных трибун. После же 0:3 скованность у гостей пропала и игроки, включив скорость, стали показывать всё на что способны.
DEIVID_10
DEIVID_10 ответ n94bc2cartpf (раскрыть)
сегодня в 10:23
Я смотрел до 3-0, дальше смысла не было.
Если не в теме, то здесь любят писать в заголовках про счета 3-0 и 4-1 про разгром, уничтожение, истребление и т.д. соперника.
Drosmo
Drosmo ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 09:17
Ну, по поводу полузащиты слишком обобщённо, атакующая часть полузащиты очень даже хорошо смотрится, Джуд сейчас в шикарной форме, да и Гюлер стал играть более умно и тонко. Проблема конкретно в опорной зоне. Вальверде полностью выпадал из игры, Силва вообще пока что худшее приобретение этого лета, хоть и бесплатное. Португалец вообще не умеет играть в опорке, и на поле смотрится просто лишним. Ну, а Тчуамени никогда не был выдающимся опорником, хотя изредка выдавал неплохие игры, но это было больше из разряда исключений, а сейчас ещё и после травмы.

На счёт обороны, провисает не только левый фланг, но и правый. Дюмфрис конечно лучше играет в обороне чем Трент, но очень тяготит он к атаке. Я понимаю, что он классический латераль, и любит играть во всему флангу, но чтобы так играть опять же нужны хорошие опорники, которые могут подстраховать защитника, когда он уходит в атаку, которых в Реале просто нет.

Так что, как по мне, в нынешнем Реале сейчас две основные проблемы, - это опорная зона и Винисиус. Без хороших опорников, команда обречена пропускать голы, а с инертным и вялым левым напом не будет полноценного нападения.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:16
Много моментов у Райо было
ABir
ABir
сегодня в 08:22
Очередные три очка в копилку сливочных! С победой Реал! А игра и связи будет с каждым матчем будут отлаживаться.
Qvincy30
Qvincy30
сегодня в 08:14
Одни скептики, даже победы не радуют, при том что райо всегда доставляли проблемы реалу, последний раз их крупно обыгрывали в 2015 году. Молодцы реал, игра ещё не супер но уже и не уныние)
Маг_тм
Маг_тм ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:02
Райо очень слабо играл в первом тайме, вот Реал и расслабился, а когда ты уже отдаешь игру сопернику, бывает тяжело вернуться в игру, что и случилось со сливочными, я заметил это даже когда играешь в плейстейшен)
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:50
Потихоньку игра налаживается. Так сказать стиль Маура . Без особой беготни
n94bc2cartpf
n94bc2cartpf ответ DEIVID_10 (раскрыть)
сегодня в 00:52
Потому что тот, кто писал заголовок, смотрел игру, в отличии от тебя.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:21
Да не надо было приглашать Маура. Бетис их вынес, против Интера Итальянцы сами подарили победу Реалу. Они еше не сыграли с Барселоной и Атлетико, что будет?
y-ago
y-ago
сегодня в 00:16, ред.
Поздравление с победой, разумеется! Но полузащиты как не было, так и нет!
Ну хорошо, первый тайм отыграли на классе игроков. А во втором, когда «Райо» прибавил, — провал! И индивидуальные ошибки тоже: такие голы в ворота «Реала» просто не должны залетать!
Жозе, ау! Претензии персонально ко всем игрокам, без исключения. Но к тренеру — прежде всего. Почему левый фланг в обороне всё время провисает? Почему проваливается центр поля? Почему нет согласованности между обороной и атакой? И вот эти сто тысяч «почему» висят в воздухе уже который тур.
А ведь ещё не было «Атлетико». Я уже не говорю о «Барсе»…
Три очка — это, конечно, хорошо. Но пора бы уже и честь знать! Удачи «Реалу»!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:14, ред.
Испанский провинциальный колхоз (Райо), будь он чуть удачливей и точней, мог посадить Реал на за*ницу во 2-м тайме. Гости не просто навалились на ворота бланкос, но и очень интересно строили атакующие многоходовки. Проникающие атаки, пасы на второй темп под удар, прессинг у бровки, и множество выигранных единоборств один в один, - всё это вызывало уважение...

Реал... Прекрасно отыграли первый тайм. Беллингем превращается в маститого дирижёра, который как сам пройти в соло нескольких соперников может, так и отдать на гол. Очень добротно, зрело и элегантно играет англичанин. Гюлер тоже ему подстать. Турецкий живчик, выйдя на замену, просто стал терзать гостей и именно его активность способствовала послаблению давления Райо на ворота Реала.
Чуи - всё тот же бесполезный Буратино. Думфрис чрезмерно тяжеловат, поэтому проходим соперником, в связи с чем его способности защитника вызывают опасения против больших ребят.
Мбаппе хорош..., но пока это не тот Мбаппе, который порхает как бабочка и жалит как пчела. Вини совсем не понравился. Инертно, скованно и однообразно играет с начала сезона. Может разгонится, но пока - совсем не фонтан.

P.S. В целом, как команда, Реал понравился. Однако цельности и собранности всё же недостает. Барселона, на мой субъективный взгляд, играет сильнее. На сегодня.
DEIVID_10
DEIVID_10
сегодня в 00:04
А что такой заголовок скромный? Почему не как обычно, разгромил, сокрушил, аннигилировал?
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