«Реал» переиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

вчера, 23:58

«Реал» одержал победу над «Райо Вальекано» в матче 5-го тура Ла Лиги (4:1).

Счёт открыл Килиан Мбаппе на 13-й минуте, реализовав пенальти. Второй мяч забил Альваро Каррерас на 16-й. Джуд Беллингем на 34-й увеличил преимущество «сливочных». «Райо» отыграл один гол на 50-й усилиями Серхио Камельо. На 90-й Мбаппе сделал дубль.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Райо Вальекано» идёт 15-м (4 балла).