Игдисамов об игре с «Рубином»: «Удаление спутало все карты»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после ничьей в игре с «Рубином» в 8-м туре РПЛ (1:1) в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос, что он больше испытывает в данный момент — удовлетворение от того, что получилось не проиграть в меньшинстве (на 15-й минуте прямую красную карточку получил защитник Матеус Рейс) или разочарование, поскольку встреча начиналась хорошо.
Ну, наверное, больше разочарование. Хотелось выиграть, и, в принципе, для нас игра началась очень хорошо. Забили быстрый гол и дальше планировали атаковать. Был хороший план на игру, но, к сожалению, удаление спутало все карты.
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов обратился к игрокам своей команды после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграли вничью с «Рубином» (1:1).
«К большому сожалению, да, вот это раннее удаление нарушило все планы, план на игру, вообще план по заменам. Но вы сегодня боролись, вы сражались как львы, боролись за каждый мяч, боролись за каждый метр пространства. Выглядели командой, выглядели командой, которая хотела выиграть даже в меньшинстве. Создавали моменты, бежали вперёд. Да, было тяжело, но вы всё это преодолевали. Вам большая благодарность за самоотдачу, за ваш мужской характер.
Ну вот такая судьба у нас, значит. Преодолевать эти сложности — это футбол. Но через них мы закаляемся. Становимся сильнее. Всем большое спасибо! Постарайтесь сегодня отдохнуть, и завтра собираемся здесь на восстановительные мероприятия и на компенсацию нагрузки. Всё, мужики, вам большое спасибо», — сказал Игдисамов.