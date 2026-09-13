Игдисамов об игре с «Рубином»: «Удаление спутало все карты»

сегодня, 00:10

Главный тренер ЦСКА после ничьей в игре с «Рубином» в 8-м туре РПЛ (1:1) в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос, что он больше испытывает в данный момент — удовлетворение от того, что получилось не проиграть в меньшинстве (на 15-й минуте прямую красную карточку получил защитник ) или разочарование, поскольку встреча начиналась хорошо.