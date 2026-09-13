Гендир «Рубина» об Олейникове: «Подробностей никто не знает»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «Матч ТВ» высказался о ситуации с переходом полузащитника Ивана Олейникова в ЦСКА.
12 сентября футболист провёл первый матч в составе московской команды после трансфера, выйдя на поле в поединке с казанским клубом в 8-м туре РПЛ (1:1).
О переходе полузащитника из «Крыльев Советов» было объявлено в среду. Ранее «Рубин» опубликовал фотографию хавбека с футболкой казанской команды, позже клуб сообщил, что игрок решил не подписывать контракт, отказавшись от достигнутых договорённостей.
О словах агента Олейникова про то, что публикация фото не была согласована
Ребят, знаете, как бывает в семье, когда муж с женой поругались: кто‑то что‑то слышал из‑за стенки, но подробностей никто не знает.
Олейников выйдет, ему вопросы и задавайте.
Старая казанская мудрость