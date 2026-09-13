Гендир «Рубина» об Олейникове: «Подробностей никто не знает»

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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «Матч ТВ» высказался о ситуации с переходом полузащитника в ЦСКА .

12 сентября футболист провёл первый матч в составе московской команды после трансфера, выйдя на поле в поединке с казанским клубом в 8-м туре РПЛ (1:1).

О переходе полузащитника из «Крыльев Советов» было объявлено в среду. Ранее «Рубин» опубликовал фотографию хавбека с футболкой казанской команды, позже клуб сообщил, что игрок решил не подписывать контракт, отказавшись от достигнутых договорённостей.