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Гендир «Рубина» об Олейникове: «Подробностей никто не знает»

сегодня, 00:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавершен

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «Матч ТВ» высказался о ситуации с переходом полузащитника Ивана Олейникова в ЦСКА.

12 сентября футболист провёл первый матч в составе московской команды после трансфера, выйдя на поле в поединке с казанским клубом в 8-м туре РПЛ (1:1).

О переходе полузащитника из «Крыльев Советов» было объявлено в среду. Ранее «Рубин» опубликовал фотографию хавбека с футболкой казанской команды, позже клуб сообщил, что игрок решил не подписывать контракт, отказавшись от достигнутых договорённостей.

О словах агента Олейникова про то, что публикация фото не была согласована

Ребят, знаете, как бывает в семье, когда муж с женой поругались: кто‑то что‑то слышал из‑за стенки, но подробностей никто не знает.

Олейников выйдет, ему вопросы и задавайте.

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ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:06, ред.
Ну не надо Оленьикова женой называть )))) чушпан и все !)
Mangur
Mangur
сегодня в 06:22
Неустроил контракт . Или долго тянули с подписанием
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:51
Рыба изет где глубже, футболист где больше перспектив.
Старая казанская мудрость
Гость
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