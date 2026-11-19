Вратарь «Фулхэма» прокомментировал информацию о том, что интерес к его подписанию проявляет «Бавария».

Интерес «Баварии»? Пока со мной никто не связывался. Разумеется, я в курсе ситуации, но отношусь к ней совершенно спокойно. У меня действует контракт с «Фулхэмом» до конца сезона; мне здесь очень комфортно, и я по-прежнему полон мотивации продолжать играть здесь. Чувствую, что сейчас нахожусь в самом расцвете сил.

Возможно, попробовать что-то новое — это был бы ценный опыт. Но иногда мне кажется, что было бы обидно уходить на второй план, когда у меня ещё есть всё необходимое, чтобы выступать на самом высоком уровне. Конечно, должны совпасть все условия. Посмотрим, возможен ли для меня вариант с возвращением в Германию.