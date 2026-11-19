Главный тренер «Баварии» принял участие в пресс-конференции перед матчем Бундеслиги с «Кёльном».

Недавно специалист вернулся к работе с командой после перерыва, связанного с проблемами со здоровьем.

Я бы хотел, чтобы всё как можно скорее вернулось в норму. Очень благодарен за отклик клуба и всего медицинского отдела, которые работали круглосуточно. Они сделали всё возможное, чтобы помочь мне. Также хочу поблагодарить свой тренерский штаб, который продолжал работать и помог нам извлечь силы из данного сложного периода. Мне очень понравился матч с «Атлетико». Это был один из самых запоминающихся моментов моей тренерской карьеры, хотя я и не присутствовал там. Мы сохраним его в памяти, и это придаст нам сил на будущее. Ехали туда без страха, на поле по-прежнему была «Бавария». Завтра продолжим.

Перед игрой с «Арсеналом» я открыто рассказал о том, что произошло. Просто был болен и, возможно, недостаточно прислушивался к своему организму. Всё, что было после, стало следствием. Не хочу преуменьшать, это был шок. Но это произошло из-за того, что я продолжал работать, когда мне действительно нужен был перерыв. Сейчас чувствую себя хорошо; с тех пор прошёл долгий путь.

Я поблагодарил за поддержку. Она была очень сильной. В то время такой опыт оказался новым. Оглядываясь назад, всё прошло идеально. Я получил немедленную поддержку от клуба и врачей. Очень благодарен. Ты стараешься быстро обрести спокойствие и дождаться результатов. Это был позитивный процесс; все анализы показали хорошие результаты. Должен сказать, я очень здоров. Мы сделали множество тестов, и все они оказались хорошими. В такой момент спокойствия ты также стараешься учиться. Ещё мне было интересно наблюдать за командой с другой стороны, за тем, как игроки и тренерский штаб работают. Сейчас я снова чувствую себя очень хорошо и рад вернуться в команду.