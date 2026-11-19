Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Ливерпулем».

Мы отправимся на «Энфилд» с намерением победить, играть смело и оставаться верными себе. История говорит сама за себя. Мы должны быть уверенными, действовать инициативно, не испытывать страха и бросить вызов очень сильному сопернику.