|Ливерпуль-:-Манчестер Юнайтед
|22.11.2026 в 19:30 Не начался
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Ливерпулем».
Мы отправимся на «Энфилд» с намерением победить, играть смело и оставаться верными себе. История говорит сама за себя. Мы должны быть уверенными, действовать инициативно, не испытывать страха и бросить вызов очень сильному сопернику.
Ситуация у манкунианцев непростая. Перед назначением аргентинца команда занимала 18-е место в АПЛ.
...во вторых: Ливерпуль,скажем так, не тот ,не той силы атаки и обороны,особо усилий то и не надо....!
..в третьих: ...ну если только шоу 4:4 ...........=))
Это же тоже фанатское агро.
Кстати, а где вы эмблему с дрезиной увидели?
На эмблеме локомотив так то, для сведения.
Вы почитайте его комментария, где он себя психологом называет, а я подопытный индивидум у него. В контексте это оскорбление.
И опять они начинают меня дружно обсуждать, хотя давали вам обещание не делать этого.
Может начать это пресекать на корню?
Они то ждут когда я им отвечать оскорблениями на оскорбления начну.
Дело за вами!!!