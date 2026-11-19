Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Борнмута» Алекса Скотта. Англичанин входит в число игроков, за которыми внимательно следят ведущие клубы Премьер-лиги. Помимо «канониров», интерес к нему проявляют «Челси» и «Ливерпуль».
Руководство «Арсенала» уже обсуждало трансферные планы на 2027 год с главным тренером Микелем Артетой и спортивным директором Андреа Бертой. Лондонцы готовы внести изменения в состав средней линии, чтобы получить возможность побороться за подписание Скотта.
Однако сделка обещает быть дорогостоящей. «Борнмут» рассчитывает выручить за 23-летнего футболиста до 100 миллионов фунтов. Поэтому «Арсеналу» может потребоваться предварительно продать одного из действующих полузащитников.
Я имел в виду что дрезина, рельсы, шпалы, локомотив, железная дорога - это вещи связанные.
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