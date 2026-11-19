сегодня, 17:23

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Борнмута» . Англичанин входит в число игроков, за которыми внимательно следят ведущие клубы Премьер-лиги. Помимо «канониров», интерес к нему проявляют «Челси» и «Ливерпуль».

Руководство «Арсенала» уже обсуждало трансферные планы на 2027 год с главным тренером Микелем Артетой и спортивным директором Андреа Бертой. Лондонцы готовы внести изменения в состав средней линии, чтобы получить возможность побороться за подписание Скотта.

Однако сделка обещает быть дорогостоящей. «Борнмут» рассчитывает выручить за 23-летнего футболиста до 100 миллионов фунтов. Поэтому «Арсеналу» может потребоваться предварительно продать одного из действующих полузащитников.