сегодня, 18:04

Главный тренер «Баварии» поделился последними новостями о восстановлении и . Оба футболиста постепенно приближаются к возвращению на поле, однако их ситуация отличается.

По словам бельгийского специалиста, Мусиала с большой вероятностью попадёт в заявку на матч с «Кёльном». Немецкий полузащитник уже вернулся к тренировкам и демонстрирует хорошее отношение к восстановлению. Компани отдельно отметил его мотивацию и желание вновь играть на прежнем уровне.

С Диасом ситуация немного сложнее. Колумбиец также вернулся к частичной работе с командой, но пятничная встреча наступает для него слишком рано. Тренер рассчитывает, что вингер сможет вернуться к игровой практике в течение ближайшей недели.