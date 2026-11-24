Защитник ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими поделился ожиданиями от решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по определению победителя Кубка африканских наций 2025 года.
Это сложный вопрос. Все видели, что произошло на поле, у каждого есть своя точка зрения, и у меня тоже. На мой взгляд, в футболе нельзя просто взять и покинуть поле.
Считаю, что со своей стороны сделал всё необходимое. Мы гордимся тем, что достойно представили Марокко перед нашими болельщиками. Именно к этому мы и стремились.
Мы вместе дождёмся решения. Независимо от вердикта нам необходимо быть готовыми к следующему Кубку Африки. Сейчас это самое важное.
В марте Конфедерация африканского футбола присудила Сенегалу техническое поражение (0:3) в финале турнира и передала титул Марокко. Сенегальская сторона обжаловала это решение в CAS, вердикт которого будет оглашён 24 ноября.
К чему эти кабинетные игры?!