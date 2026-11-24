Защитник ПСЖ и сборной Марокко поделился ожиданиями от решения Спортивного арбитражного суда ( CAS ) по определению победителя Кубка африканских наций 2025 года.

Это сложный вопрос. Все видели, что произошло на поле, у каждого есть своя точка зрения, и у меня тоже. На мой взгляд, в футболе нельзя просто взять и покинуть поле.

Считаю, что со своей стороны сделал всё необходимое. Мы гордимся тем, что достойно представили Марокко перед нашими болельщиками. Именно к этому мы и стремились.

Мы вместе дождёмся решения. Независимо от вердикта нам необходимо быть готовыми к следующему Кубку Африки. Сейчас это самое важное.