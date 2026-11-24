Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал, как команда намерена справляться с отсутствием Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ, получивших разрывы передней крестообразной связки колена.
Травмы — часть футбола, с ними сталкиваются все команды. Необычно то, что Хвича и Дезире получили настолько серьёзные повреждения. Сейчас наша главная задача — помочь им восстановиться.
Мы уже доказывали, что способны преодолевать трудности. Нам предстоит искать новые тактические и технические решения, чтобы стать сильнее. Мне очень жаль ребят, но для команды это возможность продемонстрировать свой уровень.
Испанский специалист также высказался о возможном усилении состава зимой.
Мы не обязаны выходить на трансферный рынок и не собираемся приобретать футболиста на полгода. Это не соответствует нашему подходу. У нас есть команда, которой мы доверяем. Вместе с игроками, тренерским штабом и болельщиками мы готовы справиться с этим вызовом.
Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает возможность усиления атаки в зимнее трансферное окно.
...А снег валил и падал на "Динамо",
Не уходил никто со своего пути!
И только в раздевалке после матча бедный наш Тюкавин,
Тату набил,горящий "Факел" на груди...!!!
Смотря на падующий снег,
Вдруг крикнуть хочется,как будто на поляне,
Пас Витя дай,а сам по краю,на скорости и на забег!
И наша стенка прокатила,
Сместился после в центр,прострелил!
Поймал ты вратаря на выходе и сходу,
Умело мячик в домик угодил!
а тут такие обстоятельства, да и Дембеле порою по настрою играет, тут пожалуй и
наш комрад Петля репу почешет, смотрим,наблюдаем,анализируем! Хорошего лиговского вечерка,Минхерц!