Главный тренер ПСЖ рассказал, как команда намерена справляться с отсутствием и , получивших разрывы передней крестообразной связки колена.

Травмы — часть футбола, с ними сталкиваются все команды. Необычно то, что Хвича и Дезире получили настолько серьёзные повреждения. Сейчас наша главная задача — помочь им восстановиться.

Мы уже доказывали, что способны преодолевать трудности. Нам предстоит искать новые тактические и технические решения, чтобы стать сильнее. Мне очень жаль ребят, но для команды это возможность продемонстрировать свой уровень.