Главный тренер «Балтики» рассказал, что обсудил все возможные темы с , который ранее занял должность спортивного директора калининградского клуба.

То, что появился спортивный директор, это большой плюс. Очень серьезный человек с большим опытом. Но все покажут дела.

Слова — это одно, а дела — это другое. За ним стоит богатейший опыт, международный опыт, хорошие связи, коммуникабельность. Мы переговорили, наверное, на все темы, которые возможны. И футбольные, и жизненные. Теперь остается, чтобы мы пошли дальше и двигались вперед.