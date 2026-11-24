Тренер «Зенита» назвал главного тренера петербургской команды бойцом до мозга костей.

Сергей Богданович — работоспособный, трудоголик, дисциплина. Потому что на протяжении такого времени добиваться из года в год результата с одними, другими… Ребята меняются, кто‑то заканчивает, кто‑то уходит, но всегда держать эту высокую планку… Да, бывают тяжёлые моменты, не совсем хорошие и приятные, скажем. Всё равно держать это — такая спортивная упёртость. Он таким же игроком был. Дисциплинированный боец до мозга костей.