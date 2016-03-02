Моуриньо хочет видеть Игуаина в МЮ

Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин, который не торопится продлевать контракт с клубом, может покинуть его летом. Интерес к аргентинцу проявляет Жозе Моуриньо, который после окончания сезона должен возглавить «Манчестер Юнайтед». Если это произойдет, то Игуаин станет главной целью МЮ" на трансферном рынке. Его стоимость оценивается в 80 млн евро.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
Конкурс ЧМ-2022
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу
Даже Левандовский столько не стоит
Даже Левандовский столько не стоит
http://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=k3YutTRU4WM