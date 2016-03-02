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Моуриньо хочет видеть Игуаина в МЮ

02 марта 2016, 14:33

Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин, который не торопится продлевать контракт с клубом, может покинуть его летом. Интерес к аргентинцу проявляет Жозе Моуриньо, который после окончания сезона должен возглавить «Манчестер Юнайтед». Если это произойдет, то Игуаин станет главной целью МЮ" на трансферном рынке. Его стоимость оценивается в 80 млн евро.

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Все комментарии
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
02 марта 2016 в 21:40
круто!
ReD_MU_DeVIL
ReD_MU_DeVIL
02 марта 2016 в 20:59
Контракт пора продлевать,агент воду мутит.

Даже Левандовский столько не стоит
Viktor41
Viktor41
02 марта 2016 в 20:49
Может или возглавит?
Санчо Панса
Санчо Панса ответ AlexanderP622 (комментарий удален) (раскрыть)
02 марта 2016 в 20:18
Так он сейчас и не пойдет в Ман.Юнайтед! Кто же отпустит в разгар сезона то) Вот летом он вполне может оказаться на Олд Траффорд, почему и нет.
Bibras
Bibras
02 марта 2016 в 18:30, ред.
Пока клуб не объявил о назначении Маура все объявления о том кого он хочет или не хочет - пока что просто слухи. И это никому не интересно знать, скорей всего что Маура в МЮ и не будет.
milanetto10
milanetto10
02 марта 2016 в 17:59
посмотрим как он сезон в Наполи закончит
Летчик66
Летчик66 ответ ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 (раскрыть)
02 марта 2016 в 17:59
А вот все голы Жиру.
Санчо Панса
Санчо Панса
02 марта 2016 в 16:43
Ну а что, было бы неплохо! Такой нападающий в лучшей своей форме не помешал бы красным дъяволам Манчестера. К тому же Маур его прекрасно знает по мадридскому Реалу) Многое будет зависеть от того, попадут ли манкунианцы в ЛЧ на следующий сезон, поскольку у Пепито Игуаина в приоритете выступать за клуб, который играет в этом турнире.
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 ответ Хороший Малый (раскрыть)
02 марта 2016 в 16:43
ето наверное все голешники его в наполи!
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
02 марта 2016 в 16:41
херасе цена 80 лямов ето наверное + его левая почка на фарш!
Летчик66
Летчик66 ответ George-CFC (раскрыть)
02 марта 2016 в 16:32
А кто им его продаст?
George-CFC
George-CFC
02 марта 2016 в 16:18
Лучше уж тогда Дибала купить
leghioner
leghioner
02 марта 2016 в 16:14
МоуриньоЖозе. Рановато начинаешь. Ещё неизвестно как обернётся.
Хороший Малый
Хороший Малый
02 марта 2016 в 15:57
Bearded man
Bearded man
02 марта 2016 в 15:53
При всех талантах Игуаина о 80 лямах и речи быть не может, тогда лучше Ибру взять на пару лет.)
Светлана Любимцева
Светлана Любимцева
02 марта 2016 в 15:52
МоуриньоЖозе ещё не стал, а уже хочет)
kupryaev
kupryaev
02 марта 2016 в 15:42
да уж)слухами земля полнится)
амурец
амурец
02 марта 2016 в 15:06
однозначно Игуаин не кому не помешает
savik1995
savik1995
02 марта 2016 в 14:57
хотеть не вредно
DavideSanton
DavideSanton
02 марта 2016 в 14:45
Не-не, пусть себе в Италии сидит, и ему хорошо и нам.
ЛокоМос
ЛокоМос
02 марта 2016 в 14:39
Его самого еще не назначили, а он уже игроков присматривает...во тип..
Raid ★
Raid ★
02 марта 2016 в 14:38
80 млн евро? Может еще один 0 пририсовать?(рукалицо)
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