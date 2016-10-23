«Торино» и «Лацио» сильнейшего не выявили

В поединке 9-го тура Серии А «Торино» и «Лацио» сыграли вничью.
Турин, стадион «Стадио Олимпико»
«Торино» – «Лацио» – 2:2 (1:0)
Голы: Фальке 20, Льяич 90+1 (пен) — Иммобиле 71, Мурджа 84.
«Торино»: Харт, Дзаппакоста, Россеттини, Кастан, Баррека, Бенасси (Лопес 79), Вальдифиори, Базелли (Оби 74), Фальке, Белотти, Льяич.
Главный тренер: Синиша Михайлович.
«Лацио»: Маркетти, Баста (Джорджевич 56), Уоллес, Худт, Габаррон, Катальди, Пароло, Лулич, Андерсон, Иммобиле, Кейта (Мурджа 79).
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Баррека 29, Пароло 59, Белотти 61.
Судья: Пьеро Джакомелли.