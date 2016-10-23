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«Торино» и «Лацио» сильнейшего не выявили

23 октября 2016, 17:54
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоЗавершен

В поединке 9-го тура Серии А «Торино» и «Лацио» сыграли вничью.

Турин, стадион «Стадио Олимпико»

«Торино» – «Лацио» – 2:2 (1:0)
Голы: Фальке 20, Льяич 90+1 (пен)Иммобиле 71, Мурджа 84.

«Торино»: Харт, Дзаппакоста, Россеттини, Кастан, Баррека, Бенасси (Лопес 79), Вальдифиори, Базелли (Оби 74), Фальке, Белотти, Льяич.
Главный тренер: Синиша Михайлович.

«Лацио»: Маркетти, Баста (Джорджевич 56), Уоллес, Худт, Габаррон, Катальди, Пароло, Лулич, Андерсон, Иммобиле, Кейта (Мурджа 79).
Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Баррека 29, Пароло 59, Белотти 61.

Судья: Пьеро Джакомелли.

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Все комментарии
SSFormello
SSFormello ответ Rechter (раскрыть)
24 октября 2016 в 20:18
Случайность- высшая закономерность!
Aлиса
Aлиса ответ Rechter (раскрыть)
24 октября 2016 в 01:54
Что имеем, то имеем. Остальное - фантазии, далекие от действительности. По факту на "Гранде Торино" не было шансов ни у волков, ни у фиалок, а мы едва не взяли три очка. Туром ранее обязаны были забивать 6-7 Болонье, но в итоге едва отскочили. Теряем на долгие месяцы ведущих игроков и конца и края этому не видно. Не вполне понимаю, как мы до сих пор в пятерке, но опускать руки нельзя.
Rechter
Rechter ответ Aлиса (раскрыть)
24 октября 2016 в 00:48
Как сказать. Если в первом тайме Торино смотрелся немного лучше, то во втором, и особенно во второй его половине, хозяева конкретно подсели. Даже чисто по моментам и полумоментам можно было выигрывать, а если бы футбол был боксом, то за одну лишь комбинацию, что привела к угловому на 83 минуте, можно было бы накинуть в таблице еще пару очков.
Rechter
Rechter ответ SSFormello (раскрыть)
24 октября 2016 в 00:43
В карму верят только буддисты и индусы. Здесь же имеем набор случайностей.
DevilsMilan
DevilsMilan
23 октября 2016 в 19:38
Льяич вернул должок орлятам за недавний отскок
Aлиса
Aлиса ответ SSFormello (раскрыть)
23 октября 2016 в 18:19
Увы. Если не возьмем 6 против Кальяри и Сассуоло - привет родное болото.
SSFormello
SSFormello
23 октября 2016 в 18:16
У нас был спасительный пеналь с Вероной на 90-й, теперь обратка в Турине. Итог, вместо 6 очков получили 2(
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
23 октября 2016 в 18:07
Мяч попал в руку Пароло за спиной. Формально- пеналь. Но! В ворота Милана такие пеналя не ставят.
Aлиса
Aлиса
23 октября 2016 в 17:59, ред.
Не знаю даже, как это описать. Когда твоя обескровленная команда, потерявшая всех лидеров, совершает невероятный камбэк на поле превосходящего соперника и теряет все нажитое глупейшим образом в самый последний момент. По чесноку, сегодня и Лацио и Торино продемонстрировали отличный футбол и не заслуживали поражения - ничья абсолютно справедлива. Но как, все-таки, обидно.
Rechter
Rechter
23 октября 2016 в 17:56
Нелепейший отскок туринцев. Они должны Харту памятник прямо сейчас на стадионе поставить.
Гость
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