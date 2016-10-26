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Ибрагимович: «Когда меня встречают болельщики „Ман Сити“, они становятся фанатами МЮ»

26 октября 2016, 11:58
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от матча Кубка Лиги против «Ман Сити», который состоится сегодня.

«Мы не можем вернуться назад и изменить результат игры с „Челси“, но мы можем показать себя в домашнем матче с „Сити“. С „Челси“ МЮ сыграл плохо, это очевидно, ведь мы крупно уступили. Но давайте теперь переключимся на матч Кубка Лиги, в котором нужно побеждать и идти дальше. Это наша цель. МЮ верит в себя, мы верим в то, что делаем, а это самое главное.

Всем понятно, что такое дерби. Каждый хочет быть хозяином Манчестера. Мне частенько доводилось играть в такого рода матчах и зачастую я побеждал. Будем надеяться, что сегодня я снова смогу выйти победителем, участвуя в дерби.

Что бы я делал, если бы столкнулся с болельщиками „Сити“? Когда они меня встречают, то становятся фанатами МЮ

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Все комментарии
Bregnev
Bregnev ответ Остапчук 67 (комментарий удален) (раскрыть)
26 октября 2016 в 20:00
Что ж ты в мой внутренний диалог вмешиваешься? Может, он мне кардиологом прописан, спасибо, поберегу себя, ты тоже особо не умствуй, а то ведь от великого до смешного меньше шага)
Deuced
Deuced
26 октября 2016 в 19:58
а еще все те кто его видят перестают верить в Иисуса или Аллаха поскольку видят в нем бога
sirjax
sirjax
26 октября 2016 в 19:50
МЮ чемпион Англии
Реал чемпион Испании
Ювентус чемпион Италии
ПСЖ чемпион Франции
Бавария чемпион Германии
Bregnev
Bregnev ответ Bregnev (раскрыть)
26 октября 2016 в 18:55
Да, хоть кардиограмму с флюорографией озвучь, пустомеля)
sir_Alex
sir_Alex
26 октября 2016 в 18:39
Златан Всемогущий!))
Bregnev
Bregnev ответ Остапчук 67 (комментарий удален) (раскрыть)
26 октября 2016 в 18:27
Психологию изучал у некоего гения этой науки или интуиция зашкаливает?)
lobsterdam
lobsterdam
26 октября 2016 в 17:59
базарить все мастера, а на поле...
dzvinka
dzvinka ответ Igo0rek (раскрыть)
26 октября 2016 в 16:54
да ты не преувеличивай, я ведь всего лишь вещи своими именами называю, ну и с легка в обертку иронии вкладываю ;)
Igo0rek
Igo0rek ответ dzvinka (раскрыть)
26 октября 2016 в 16:53
Больше, больше, больше ненависти друг))
Igo0rek
Igo0rek
26 октября 2016 в 16:52
Ахахахаха не льсти себе Златан))
Хотя в этом весь Златан.
medfut
medfut
26 октября 2016 в 16:49
Волшебник! :)
dzvinka
dzvinka
26 октября 2016 в 16:49, ред.
ну да... а потом они встречают де Брюйне и сново становятся фанатами МС... так и бегают туды-сюды в зависимости кто автограф даст, это же город мешко-глоров, что с них возьмеш то.
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Tommy Lee (раскрыть)
26 октября 2016 в 15:37, ред.
Я не скрою - тогда мне был этот тренер симпатичен , но не потому , что он нас тренировал , а по другим причинам ... как специалист нравился и неординарный человек. Он для меня умер , когда на женщину наехал. Врача в нашей команде. Поступил как истеричка. Мужчина так не должен себя вести. Плюс ещё - мне кажется он своё отработал уже как тренер и исчерпал уже себя , что и показали его последние матчи у руля Челси . Теперь он не особенный , а заурядный . Ему пора на пенсию как и Венгеру из Арсенала. Их время ушло. Так бывает - это жизнь . Я ответил на твой вопрос ?
Танк Т34
Танк Т34
26 октября 2016 в 13:58
Сегодня МС накидает 5-ку голов)
Tommy Lee
Tommy Lee ответ Фанат футбола . (раскрыть)
26 октября 2016 в 13:52
А когда Маур был в Челси тоже радовался небось.
Tommy Lee
Tommy Lee ответ Académica de Coimbra (комментарий удален) (раскрыть)
26 октября 2016 в 13:51
Ну ты и самокритичен.
nahan
nahan
26 октября 2016 в 13:24
Удар ногой в челюсть и "кандидат" готов...
Санчо Панса
Санчо Панса
26 октября 2016 в 13:19
Потому что боятся тебя Златан, да? Хорошая шутка, конечно) Удачи тебе и желаю снова огорчить горожан Манчестера!
RUSTY8
RUSTY8
26 октября 2016 в 13:11
это не ЭГО, а ЭГГГООООООИИИИИЩЩЩЩЕЕЕЕЕ
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Остапчук 67 (комментарий удален) (раскрыть)
26 октября 2016 в 12:59
С языка снял. Я лично из-за двух этих товарищей желаю одних поражений МЮ .
owl_fake
owl_fake
26 октября 2016 в 12:44
С Галлахерами встреться.
Т07
Т07
26 октября 2016 в 12:31
Хах ха за знает как ответить хейтарам...
Мне нужны новые хейтеры, старые уже стали моими фанатами. ©Ибрагимович
DevilsMilan
DevilsMilan
26 октября 2016 в 12:12
Прям как Иисус)
serjinhо
serjinhо
26 октября 2016 в 12:11
посмотрим, что скажет, когда отлетит вместе с командой-борцом за лигу европы от дубля сити
George-CFC
George-CFC
26 октября 2016 в 12:02
над "Богом" Манчестера во всё горло ржёт Король Манчестера.
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