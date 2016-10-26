Ибрагимович: «Когда меня встречают болельщики „Ман Сити“, они становятся фанатами МЮ»

26 октября 2016, 11:58

Нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от матча Кубка Лиги против «Ман Сити», который состоится сегодня.

«Мы не можем вернуться назад и изменить результат игры с „Челси“, но мы можем показать себя в домашнем матче с „Сити“. С „Челси“ МЮ сыграл плохо, это очевидно, ведь мы крупно уступили. Но давайте теперь переключимся на матч Кубка Лиги, в котором нужно побеждать и идти дальше. Это наша цель. МЮ верит в себя, мы верим в то, что делаем, а это самое главное.

Всем понятно, что такое дерби. Каждый хочет быть хозяином Манчестера. Мне частенько доводилось играть в такого рода матчах и зачастую я побеждал. Будем надеяться, что сегодня я снова смогу выйти победителем, участвуя в дерби.