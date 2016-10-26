Ибрагимович: «Когда меня встречают болельщики „Ман Сити“, они становятся фанатами МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от матча Кубка Лиги против «Ман Сити», который состоится сегодня.
«Мы не можем вернуться назад и изменить результат игры с „Челси“, но мы можем показать себя в домашнем матче с „Сити“. С „Челси“ МЮ сыграл плохо, это очевидно, ведь мы крупно уступили. Но давайте теперь переключимся на матч Кубка Лиги, в котором нужно побеждать и идти дальше. Это наша цель. МЮ верит в себя, мы верим в то, что делаем, а это самое главное.
Всем понятно, что такое дерби. Каждый хочет быть хозяином Манчестера. Мне частенько доводилось играть в такого рода матчах и зачастую я побеждал. Будем надеяться, что сегодня я снова смогу выйти победителем, участвуя в дерби.
Что бы я делал, если бы столкнулся с болельщиками „Сити“? Когда они меня встречают, то становятся фанатами МЮ!»
Реал чемпион Испании
Ювентус чемпион Италии
ПСЖ чемпион Франции
Бавария чемпион Германии
Хотя в этом весь Златан.
Мне нужны новые хейтеры, старые уже стали моими фанатами. ©Ибрагимович