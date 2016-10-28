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Витсель: «Отдадим все силы для игр в РФПЛ и Лиге Европы»

28 октября 2016, 09:55

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель выразил сожаление в связи с разгромным поражением команды в матче 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (0:4). Однако, по мнению 27-летнего футболиста, теперь игроки полностью сосредоточатся и «отдадут все силы» для игр, которые пройдут в рамках РФПЛ и Лиги Европы.

«Разочарованы вылетом из Кубка России. Приношу извинения нашим болельщикам за этот матч, но теперь мы отдадим все силы для игр в Лиге Европы и Премьер-Лиге».

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
28 октября 2016 в 19:06
Да бросил бы ты,Аксель притворяться зенитовцем!!!)))
denmig
denmig
28 октября 2016 в 17:33
Проиграем не 4-0 а всего лишь 1-0 !!!И еще раз извинимся!
rubinovyi2
rubinovyi2
28 октября 2016 в 16:38
А разве еще осталось,что отдавать,после игры с Анжи?
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Багров-брат (раскрыть)
28 октября 2016 в 14:40
Да шучу я )))) Я за все российские команды в Европе . Спасибо , друг .
Багров-брат
Багров-брат ответ Фанат футбола . (раскрыть)
28 октября 2016 в 14:37
Не знаю, на сколько коллега, но, в моём комментарии нет сарказма. Если Зенит выиграет ЛЕ, буду искренне рад. Удачи в турнире!
ивановец1
ивановец1 ответ зигзаг (раскрыть)
28 октября 2016 в 14:27
фавориты и то за счет судей
ивановец1
ивановец1
28 октября 2016 в 14:27
напоминает мантру спартака, мы сосредоточились на кубке на чемпе а итог 6 место.
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Багров-брат (раскрыть)
28 октября 2016 в 14:21
Странно. А я вижу между строк только белый фон . У Вас феноменальные способности , коллега .
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Hasselby (раскрыть)
28 октября 2016 в 14:20
Соглашусь. Такой сценарий тоже вполне вероятен , коллега .
spz
spz
28 октября 2016 в 14:18
главное чемпионство в РФПЛ
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ зигзаг (раскрыть)
28 октября 2016 в 14:17
так они как-бы не участвуют в лч. они в ле играют и там у них есть перспективы как раз
Багров-брат
Багров-брат
28 октября 2016 в 14:17
Теперь просто ОБЯЗАНЫ выиграть Лигу Европы!!!
Это читается между строк интервью Витселя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 октября 2016 в 13:33
Не так страшно, что вылетели, а что с разгромом...
starche
starche
28 октября 2016 в 13:28
Сапожники.
зигзаг
зигзаг
28 октября 2016 в 13:17
Слили кубок чтобы сил больше было на другие игры. Хоть в лиге чемпов ничего и не светит, как обычно на мировой арене, но в слабом рфпл как обычно они фавориты.
zenitforfun
zenitforfun
28 октября 2016 в 13:11
Возьмете чемпионство,по пути чпокнув Спартак в Москве, простим!
magnum3000
magnum3000
28 октября 2016 в 13:04
Надо отряхнуться, собраться и больше не ошибаться.
bandit136
bandit136
28 октября 2016 в 12:44
вы должны отдавать все силы в каждом матче и не важно что это кубок,рфпл или ле.
Hasselby
Hasselby ответ Фанат футбола . (раскрыть)
28 октября 2016 в 12:36
Скажем так. Они вышли с мыслями, типо, само выиграеться, а если нет, ну что ж. Анжи же вышли как на последний. Думаю так было. Зато теперь все знают, что в России на класе уже никого не обыграть
за
за
28 октября 2016 в 12:24
Витсель: «Отдадим всё Европе»
KoValery
KoValery ответ CapitanFlint (комментарий удален) (раскрыть)
28 октября 2016 в 12:23
Ты предлагаешь мне закрыть глаза на игру Зенита и свято верить что там на заборе в прошлом году написано? Нее, я сам вчера видел, кто на самом деле лучше.
А вам рекомендовано еще полчаса повторять мантру про лучший клуб:
Санчо Панса
Санчо Панса
28 октября 2016 в 11:56
И словам Акселя вполне можно верить! Нет сомнений, что Зенит постарается вернуть себе футбольную корону в России. Ну и в Европе наверняка сине-бело-голубые планируют выступить хорошо и продуктивно) Хочется пожелать удачи подопечным Луческу в этом нелегком деле!
KoValery
KoValery ответ CapitanFlint (комментарий удален) (раскрыть)
28 октября 2016 в 11:54
Сами-то про Зенит думаете - "лучший клуб восточной Европы". Это нормально??? )))
Тем больнее принять горькую правду, что проект на самом деле просто пшик накаченный деньгами. Анжи этой осенью уже 2-й раз доказал, что без судей Зенит - пердив
Фанат футбола .
Фанат футбола .
28 октября 2016 в 11:54
У Витселя такая причёска , чтобы в ней по-больше денег из России вывезти ))))))))))))
paravoziche
paravoziche
28 октября 2016 в 11:51
Походу, уже их и нет)
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ drug01 (раскрыть)
28 октября 2016 в 11:49
Беги давай , не теряйся - заходи.
Фанат футбола .
Фанат футбола .
28 октября 2016 в 11:48, ред.
Вот я же говорю слили они кубок . Хоть убей не поверю , что Анжи способны в равной борьбе так порвать Зенит . У питерцев ни одного поражения в этом сезоне в чемпионате. Тупо слили.
drug01
drug01
28 октября 2016 в 11:44
Пора уходить
ermak6848
ermak6848
28 октября 2016 в 11:43
Оптимист однако наш дорогой Аксель
KoValery
KoValery
28 октября 2016 в 11:42
А зенитчики тут доказывали, что Витсель профессионал и мысли о Юве ему даже помогают лучше играть за Зенит)))
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