Витсель: «Отдадим все силы для игр в РФПЛ и Лиге Европы»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель выразил сожаление в связи с разгромным поражением команды в матче 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (0:4). Однако, по мнению 27-летнего футболиста, теперь игроки полностью сосредоточатся и «отдадут все силы» для игр, которые пройдут в рамках РФПЛ и Лиги Европы.
«Разочарованы вылетом из Кубка России. Приношу извинения нашим болельщикам за этот матч, но теперь мы отдадим все силы для игр в Лиге Европы и Премьер-Лиге».
Это читается между строк интервью Витселя.
А вам рекомендовано еще полчаса повторять мантру про лучший клуб:
Тем больнее принять горькую правду, что проект на самом деле просто пшик накаченный деньгами. Анжи этой осенью уже 2-й раз доказал, что без судей Зенит - пердив