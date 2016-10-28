Витсель: «Отдадим все силы для игр в РФПЛ и Лиге Европы»

28 октября 2016, 09:55

Полузащитник «Зенита» выразил сожаление в связи с разгромным поражением команды в матче 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (0:4). Однако, по мнению 27-летнего футболиста, теперь игроки полностью сосредоточатся и «отдадут все силы» для игр, которые пройдут в рамках РФПЛ и Лиги Европы.

«Разочарованы вылетом из Кубка России. Приношу извинения нашим болельщикам за этот матч, но теперь мы отдадим все силы для игр в Лиге Европы и Премьер-Лиге».