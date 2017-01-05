Почеттино: «„Тоттенхэм“ обыграл одну из лучших команд Европы»

05 января 2017, 03:21

Главный тренер «Тоттенхэма» поделился впечатлениями от победы над «Челси» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ :

«Это большая победа и очень важные три очка с точки зрения турнирного положения. Мы одержали победу в сложном матче с одной из лучших команд Европы, поэтому победа особенно ценна. Мы можем гордиться собой, ведь проявили характер и доказали свою конкурентоспособность. Это шаг вперед для команды, но важно продолжать идти дальше. В футболе очень важна вера. Сегодня „Тоттенхэм“ показал, что способен на многое. Мы находимся в хорошей турнирной позиции. „Челси“ лидирует, но мы боремся за очки и стараемся сократить отставание».