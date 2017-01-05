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Почеттино: «„Тоттенхэм“ обыграл одну из лучших команд Европы»

05 января 2017, 03:21
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от победы над «Челси» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ:

«Это большая победа и очень важные три очка с точки зрения турнирного положения. Мы одержали победу в сложном матче с одной из лучших команд Европы, поэтому победа особенно ценна. Мы можем гордиться собой, ведь проявили характер и доказали свою конкурентоспособность. Это шаг вперед для команды, но важно продолжать идти дальше. В футболе очень важна вера. Сегодня „Тоттенхэм“ показал, что способен на многое. Мы находимся в хорошей турнирной позиции. „Челси“ лидирует, но мы боремся за очки и стараемся сократить отставание».

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Все комментарии
ОлегV
ОлегV
05 января 2017 в 16:26
Продолжайте бороться, иначе ни как ......
cannongun
cannongun ответ Castor (раскрыть)
05 января 2017 в 13:03
ты тут так заливаешь уже от обиды на всех послематчевых ветках, но прикол в том, то что будет в ЭТОМ веке, ты так до конца и не узнаешь
Castor
Castor
05 января 2017 в 07:27
Вот заливает Почеттино, прям как в басне, но как всегда после столь яркой победы начнут хапать и в ближайшие 3-4 матча ожидаются глупейшие потери очков. Но в любом случае им чемпионства не видать, по крайней мере не в этом веке. П и с ь к а еще не выросла для больших трофеев.
Castor
Castor ответ АлексейИ (раскрыть)
05 января 2017 в 07:24
Он же льстит...
Шишанутый
Шишанутый
05 января 2017 в 05:48
Одну из лучших может и обыграл но некогда не обыграть лучшую мадридский Реал конечно. Даже вничью петухам не сыграть. Даже если мы им Бейла вернем. Тоттенхем ждет разгром такой как сегодня Севилье дали. Удачи Реалу, успехов и больших побед!
АлексейИ
АлексейИ
05 января 2017 в 04:11, ред.
Если вас обыграл Тоттенхем, то вы не одна из лучших команд Европы
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