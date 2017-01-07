Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2016/2017

Роббен: «Китай? Не исключаю ничего»

07 января 2017, 21:06

Вингер «Баварии» Арьен Роббен не исключает, что рано или поздно может перейти в один из клубов китайской Суперлиги:

«Переход в китайский клуб в будущем? У каждого свой взгляд на это. Не стоит зарекаться. Но и не говорите о своих намерениях.

Пока я в „Баварии“. Конечно, кое-что я планирую. Я обсуждаю кое-что со своей женой. Сейчас я играю на топ-уровне. Посмотрим, что будет дальше.

Для меня семья стоит на первом месте, но, вероятно, что я получу опыт жизни в США или Китае. А, возможно, нет. Возможно, я вернусь в Нидерланды. Не исключаю ничего».

Роббен: «Китай? Не исключаю ничего»

Подписывайся в ВК
Все новости
Луис Энрике: «„Вильярреал“ опасен»
07 января 2017
Аллегри: «Буффон не сыграет с „Болоньей“»
07 января 2017
Девич: «В будущем обязательно пойду на тренерские курсы»
07 января 2017
Зидан: «Каков предел этого „Реала“? Не знаю»
07 января 2017
Зидан: «Роналду заслужил даже больше, чем 4 „Золотых мяча“»
07 января 2017
Витсель: «Я намерен продолжать выступления за сборную Бельгии»
07 января 2017
Сортировать
Все комментарии
Anzhidag777
Anzhidag777
08 января 2017 в 12:26
Китай это Рай для пенсионеров приставьте вы работаете за 30 тыс рублей в месяц и в 55 лет вам предлогают 300 тыс рублей и отдачу более низкую
Санчо Панса
Санчо Панса
08 января 2017 в 07:51, ред.
Посмотрим, как сложится карьера Арьена в будущем! В любом случае я буду желать ему успехов, где бы он не играл. Символично будет ему вернутся в Гронинген, где он и делал первые шаги в большом футболе)
ДмиАлександрович
ДмиАлександрович
07 января 2017 в 23:37
Роббен: "Зенит? Исключено!"
Игорь Волков
Игорь Волков
07 января 2017 в 23:05
Перейдет в Китай через сезон, удачного просмотра.
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
07 января 2017 в 22:59
Китай гремит своими трансферами на всю европу,!
waren61rus
waren61rus
07 января 2017 в 22:26
Через сезона три можешь ехать спокойно!)
ЮЗИК
ЮЗИК
07 января 2017 в 22:25
будет там,всё дело во времени
BENFICA
BENFICA
07 января 2017 в 22:07
Рано тебе еще в Китай, года так через 2, можно будет и подумать.
sir_Alex
sir_Alex
07 января 2017 в 22:04
Китаёзы решили обрушить европейский трансферный рынок?
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
07 января 2017 в 21:58
у тебя дело до серьезногго доходило?ахахаха
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
07 января 2017 в 21:48
уахахаххаха. проследи за своими коментами глорик. прежде чем на других стрелки переводить
    Caniggia
    Caniggia
    07 января 2017 в 21:48
    Рвать в Китай надо. Ну сколько ему ещё играть на таком уровне, дурику? Самое время Китай и дикая зарплата на старость.
    ermak6848
    ermak6848
    07 января 2017 в 21:47
    да пора перед пенсией в поднебесную двинуть....
    Зе Луиш
    Зе Луиш
    07 января 2017 в 21:46
    Арьен многого добился в футболе и перед пенсией вполне может подзаработать в МЛС или Китае.Его даже сравнивать нельзя с каким-то микрофоном,угробившим карьеру в денежных мешках.
      Фернандо Алонсо
      Фернандо Алонсо ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
      07 января 2017 в 21:45
      самовыразится за счет тебя? глора ливерпульки? ахах я хотяб не шифруюсь и не болею за другие клубы под прикрытием. но тебе видимо настолько стыдно признать что глоришь за ливерку что шифруешся как кристина шифруется от гомо наклонсотей
        drug01
        drug01
        07 января 2017 в 21:43
        Молодец! В футбол уже поиграли теперь можно подумать о заработке....
        Фернандо Алонсо
        Фернандо Алонсо ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
        07 января 2017 в 21:37
        я понимаю что ты стрелочник но все же иди на ветке фк 26 лет без побед и униижайся там. здесь ты не кому не интеерсен
          Фернандо Алонсо
          Фернандо Алонсо ответ NGY (комментарий удален) (раскрыть)
          07 января 2017 в 21:36
          у кристике даже борода не растет ибо тёлка
            Фернандо Алонсо
            Фернандо Алонсо ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
            07 января 2017 в 21:34
            переобутый глор ливера с тобой вобще смысла общения не вижу. можешь прекрываться дальше глорстовм за немецкий мешок. все мы знаем что ты из секты 26 лет без побед
              Фата лист
              Фата лист
              07 января 2017 в 21:28
              Пока еще Баварии нужен!
              Фернандо Алонсо
              Фернандо Алонсо ответ No problem (комментарий удален) (раскрыть)
              07 января 2017 в 21:27
              она может и лучшаЯ но среди мужчин лучший Месси в прочем у глоров рояля ниче мужского и объективного
                Фернандо Алонсо
                Фернандо Алонсо ответ NGY (комментарий удален) (раскрыть)
                07 января 2017 в 21:26
                твоему идолу зато давно пора в китай. хоть вывятрятся сектанты на подобие тебя с соккера
                  Blackburn Rovers
                  Blackburn Rovers ответ No problem (комментарий удален) (раскрыть)
                  07 января 2017 в 21:19
                  А кто лучшая правша?
                  КЭТиК
                  КЭТиК
                  07 января 2017 в 21:17
                  Не исключает, но не зовут китайцы!
                  Blackburn Rovers
                  Blackburn Rovers
                  07 января 2017 в 21:15
                  Китай вторая чума!
                  Гость
                  Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                  Отправить
                   