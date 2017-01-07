Роббен: «Китай? Не исключаю ничего»

Вингер «Баварии» Арьен Роббен не исключает, что рано или поздно может перейти в один из клубов китайской Суперлиги:
«Переход в китайский клуб в будущем? У каждого свой взгляд на это. Не стоит зарекаться. Но и не говорите о своих намерениях.
Пока я в „Баварии“. Конечно, кое-что я планирую. Я обсуждаю кое-что со своей женой. Сейчас я играю на топ-уровне. Посмотрим, что будет дальше.
Для меня семья стоит на первом месте, но, вероятно, что я получу опыт жизни в США или Китае. А, возможно, нет. Возможно, я вернусь в Нидерланды. Не исключаю ничего».