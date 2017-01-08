«Вильярреал» — «Барселона»: стартовые составы

|Вильярреал1 : 1Барселона
|Завершен
Определились стартовые составы команд на матч 17-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона».
«Вильярреал»: Асенхо, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Сориано, Дос Сантос, Сансоне, Пато.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Динь, Бускетс, Маскерано, Андре Гомеш, Серхи Роберто, Иньеста, Месси, Л. Суарес, Неймар.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Они даже Реал гоняли по Бернабеу, и если бы не свисток, то увезли победу, а не ничью в итоге.
Реал с 2009 года - 73 пенальти пробито в Ла Лиге (рекорд)
Роналду с 2009 года - 65 пенальти пробито в Ла Лиге (рекорд и позор Ла Лиги в одном лице)