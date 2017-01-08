Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2016/2017

«Вильярреал» — «Барселона»: стартовые составы

08 января 2017, 22:01
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавершен

Определились стартовые составы команд на матч 17-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона».

«Вильярреал»: Асенхо, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Сориано, Дос Сантос, Сансоне, Пато.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Динь, Бускетс, Маскерано, Андре Гомеш, Серхи Роберто, Иньеста, Месси, Л. Суарес, Неймар.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гол Бакки принёс «Милану» победу над «Кальяри»
08 января 2017
Шмейхель получил награду лучшему игроку года в Дании
08 января 2017 Фото
«Тоттенхэм» проходит «Астон Виллу» в Кубке Англии
08 января 2017 Видео
«Милан» — «Кальяри»: стартовые составы
08 января 2017
«Лацио» вырвал победу у «Кротоне»
08 января 2017 Видео
«Рома» добыла три очка в матче с «Дженоа»
08 января 2017 Видео
Сортировать
Все комментарии
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответ Athletic Club de Bilbao (раскрыть)
09 января 2017 в 03:54
Ага, согласна. Вот только результат не совсем тот, что нужен. Как Новый Год встретил ?
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
08 января 2017 в 22:50
Классный матч!
AktobeBarca
AktobeBarca
08 января 2017 в 22:40
Гомеш ((
MrBundesteam
MrBundesteam ответ Messi Forever1 (раскрыть)
08 января 2017 в 22:39
Настоящий. Какой же еще? Тот акк был забанен.
neomessi
neomessi
08 января 2017 в 22:36
Опять этот Гомеш,. ....Лучо ты настоящий и натуральный Роналду, мне больше нечего добавить....
drug01
drug01
08 января 2017 в 22:35
До игры было много шума,посмотрим на саму игру....
Messi Forever1
Messi Forever1 ответ Пластун (раскрыть)
08 января 2017 в 22:23
Если Мессии травмируется, то тогда точно хана будет. Неймар не забивает, Суарес забивает только с передач Мессии. Короче я не знаю что без него делать будем
pterodaktel
pterodaktel
08 января 2017 в 22:20
Будет жарко!
vitaliy-valerievich
vitaliy-valerievich
08 января 2017 в 22:20
Тяжело будет с ними на выезде.
Они даже Реал гоняли по Бернабеу, и если бы не свисток, то увезли победу, а не ничью в итоге.
Messi Forever1
Messi Forever1 ответ Пластун (раскрыть)
08 января 2017 в 22:19, ред.
Вся надежда на МСН и Иньесту. Кубок и ЛЧ еще сможем взять, а вот в чемпионат я не верю. Нету длинной скамейки, нам придется сейчас все игры с МСН играть, ротации никакой не будет, а так парней на долго не хватит . Если у реала на банке Хамесы с Искоми сидят, то у нас вообще ни кого нет
Пластун
Пластун ответ Messi Forever1 (раскрыть)
08 января 2017 в 22:16
((((((((( И это провал ещё и ЛЧ будет.
Пластун
Пластун ответ Messi Forever1 (раскрыть)
08 января 2017 в 22:15
Тут один пробовал подражать Барсеноге)))) Но сразу сдулся, видно не тянут. Как И Барсенога Бундесим не подражаем был.
Messi Forever1
Messi Forever1 ответ Пластун (раскрыть)
08 января 2017 в 22:15
Энрики по любому до конца сезона доработает
Messi Forever1
Messi Forever1 ответ Пластун (раскрыть)
08 января 2017 в 22:14, ред.
Я тоже заметил что это 100% подражатель. Это не тот чувак с авой Рона и Дрогбы
Пластун
Пластун ответ Messi Forever1 (раскрыть)
08 января 2017 в 22:13, ред.
Бледная пародия
big lazy robot
big lazy robot ответ MrBundesteam (раскрыть)
08 января 2017 в 22:13
Судейки тянут только Реал. Пора привыкнуть
Реал с 2009 года - 73 пенальти пробито в Ла Лиге (рекорд)
Роналду с 2009 года - 65 пенальти пробито в Ла Лиге (рекорд и позор Ла Лиги в одном лице)
    Пластун
    Пластун
    08 января 2017 в 22:12
    Не включить в заявку на такой матч Ивана это ужас(((( Если Месси не порешает то прощай ЛЛ. Иньеста тоже должен решать. Но Гомеш((((( Короче провалы в центре поля и разрыв между центром и защитой обеспечен(((( Подлодка вроде как побыстрей Атлетика. Может хоть после этого матча выгонят физрука. И ведь видит свои косяки и понимает, что не тренер он для Барсы. Но не уйдёт(((( себя не хочет опустить как тренера(((( Его уровень Сельта. Хотя после него и Сельта заиграла.
      Messi Forever1
      Messi Forever1 ответ MrBundesteam (раскрыть)
      08 января 2017 в 22:10
      Ты же не настоящий бундустимка, я прав ?
      MrBundesteam
      MrBundesteam ответ Messi Forever1 (раскрыть)
      08 января 2017 в 22:09
      дааа, судейка поди заряжен уже ахахах
        Messi Forever1
        Messi Forever1
        08 января 2017 в 22:08
        Диня и Гомеша, надо был против Басков выпускать. А тут всей основой надо рубится
        MrBundesteam
        MrBundesteam
        08 января 2017 в 22:06
        Месси в составе. Опять будет на себя одеяло тянуть. Не видать победы барсе.
        Гость
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         