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Лам: «У „Баварии“ давно не было столь явного шанса снова выиграть Лигу чемпионов»

10 января 2017, 01:25
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавершен

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам рассказал о сборе команды в Дохе и отметил, что у клуба есть большие шансы на победу в Лиге чемпионов:

«Команда отлично работает. Мы можем быть довольными, если не брать в расчет травму Тиаго Алькантары. Это, конечно, очень огорчает. Очень жаль, но у нас серьезный, подготовленный состав, так что в этом плане волноваться не о чем. Мы выкладываемся каждый день, чтобы решать самые высокие задачи. У нас уже давно не было такого явного шанса снова выиграть Лигу чемпионов».

Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ «Бавария» сыграет против «Арсенала».

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Все комментарии
shaness
shaness
05 февраля 2017 в 14:10
Ага, Филипп, завтра ж уже финал против Апоэля.
Mr Siberian
Mr Siberian
10 января 2017 в 21:58
Мечтать не вредно.
Triem
Triem ответ DawnOfDestiny (комментарий удален) (раскрыть)
10 января 2017 в 09:34
Ты это о чем? Покинет ЛЧ сразу и займется борьбой за четвертое место в АПЛ?
Triem
Triem ответ Fernando Alonsо (комментарий удален) (раскрыть)
10 января 2017 в 09:32
Врядли! По крайней мере у Баварии давно нет такого "искусства" вылетать уже в четвертьфинале от второй команды Мадрида.
амурец
амурец
10 января 2017 в 06:16
очень даже может быть
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
10 января 2017 в 03:02
Бавария точно не выиграет лигу чемпионов.
A_Priori
A_Priori
10 января 2017 в 01:29
У Баварии каждый год шанс выиграть лигу чемпионов, но...
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