Лам: «У „Баварии“ давно не было столь явного шанса снова выиграть Лигу чемпионов»

10 января 2017, 01:25

Капитан мюнхенской «Баварии» рассказал о сборе команды в Дохе и отметил, что у клуба есть большие шансы на победу в Лиге чемпионов:

«Команда отлично работает. Мы можем быть довольными, если не брать в расчет травму Тиаго Алькантары. Это, конечно, очень огорчает. Очень жаль, но у нас серьезный, подготовленный состав, так что в этом плане волноваться не о чем. Мы выкладываемся каждый день, чтобы решать самые высокие задачи. У нас уже давно не было такого явного шанса снова выиграть Лигу чемпионов».