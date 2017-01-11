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Данни: «Завтра после 7-8 месяцев снова буду тренироваться с командой»

11 января 2017, 23:41

Полузащитник «Зенита» Данни выразил радость по поводу скорого возвращения в игру после восстановления.

«Если вы про эмоции, то, конечно, очень рад. Уже завтра после 7-8 месяцев буду вновь тренироваться вместе с командой! Проходить с ней сборы. Сейчас уже надо думать о том, как буду выкладываться на сто процентов на занятиях вместе со всеми.

Но знаете, одно дело, когда ты один работаешь, другое – в общей группе. Ведь если в одиночку наматываешь круги вокруг поля и даже работаешь с мячом, но тоже один – трудно сравнивать свое состояние с остальными. Вот и посмотрим, как теперь все будет на общих тренировках. Но мне кажется – все пройдет без проблем».

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Зенит  Данни
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
12 января 2017 в 13:19
скоро контракт на два года подпишет новый
ЮЗИК
ЮЗИК
12 января 2017 в 11:56
здоровья и удачи Данни,один из лучших легионеров у нас
serjinhо
serjinhо
12 января 2017 в 11:03
жаль данни. если бы не бомжевик, был бы признанным топовым игроком, может быть даже взял бы лч, ибо он повыше уровнем всяких роналду будет
    AmG1991
    AmG1991
    12 января 2017 в 04:23
    Он уже игрок-хрусталь.Пару подкатов от игроков вроде Вернблума и прощай футбол.
    starche
    starche
    12 января 2017 в 01:20
    Здоровья ветерану!
    Зе Луиш
    Зе Луиш ответ Дракон1988 (раскрыть)
    12 января 2017 в 01:12
    Причем тут Промес?Португальского парнишку костылями одарит Вернблум,в первом весеннем матче.Справедливо будет,и за Диканя отомстит и Спартак ни причем.
    Дракон1988
    Дракон1988 ответ Зе Луиш (раскрыть)
    12 января 2017 в 01:09
    Или Промеса,как это было в последний раз.
    Дракон1988
    Дракон1988
    12 января 2017 в 01:07
    Здоровья одному из лучших легионеров РПЛ в истории!
    Влад Богатырёв
    Влад Богатырёв
    12 января 2017 в 00:44
    Дани староват, но ещё сможет поиграть. Удачи ему.
    Evilhuman
    Evilhuman
    12 января 2017 в 00:38
    ОТЛИЧНО, Данни крепкого здоровья, удачи, дальше без травм и конечно порадовать ещё нас своей игрой,
    BlооdyHeart
    BlооdyHeart
    12 января 2017 в 00:23
    Удачи Данни!)
    sinclair
    sinclair ответ Vladimir808 (раскрыть)
    12 января 2017 в 00:15
    исправлено
    Зе Луиш
    Зе Луиш
    12 января 2017 в 00:08
    Ненадолго.До первого Вернблума.
    kiyamov
    kiyamov
    12 января 2017 в 00:08
    каждый раз когда он получает травму то только на 7-8 месяцев это какая та карма
    Сочинский
    Сочинский
    11 января 2017 в 23:55
    Данни ещё поборется и принесёт пользу,здоровья
    Vladimir808
    Vladimir808
    11 января 2017 в 23:49
    Здоровья и красивого футбола, Данни!
    (В заголовке надо писать: буду, вместо будут)
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