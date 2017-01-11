Данни: «Завтра после 7-8 месяцев снова буду тренироваться с командой»

Полузащитник «Зенита» Данни выразил радость по поводу скорого возвращения в игру после восстановления.
«Если вы про эмоции, то, конечно, очень рад. Уже завтра после 7-8 месяцев буду вновь тренироваться вместе с командой! Проходить с ней сборы. Сейчас уже надо думать о том, как буду выкладываться на сто процентов на занятиях вместе со всеми.
Но знаете, одно дело, когда ты один работаешь, другое – в общей группе. Ведь если в одиночку наматываешь круги вокруг поля и даже работаешь с мячом, но тоже один – трудно сравнивать свое состояние с остальными. Вот и посмотрим, как теперь все будет на общих тренировках. Но мне кажется – все пройдет без проблем».
(В заголовке надо писать: буду, вместо будут)