Данни: «Завтра после 7-8 месяцев снова буду тренироваться с командой»

11 января 2017, 23:41

Полузащитник «Зенита» выразил радость по поводу скорого возвращения в игру после восстановления.

«Если вы про эмоции, то, конечно, очень рад. Уже завтра после 7-8 месяцев буду вновь тренироваться вместе с командой! Проходить с ней сборы. Сейчас уже надо думать о том, как буду выкладываться на сто процентов на занятиях вместе со всеми.

Но знаете, одно дело, когда ты один работаешь, другое – в общей группе. Ведь если в одиночку наматываешь круги вокруг поля и даже работаешь с мячом, но тоже один – трудно сравнивать свое состояние с остальными. Вот и посмотрим, как теперь все будет на общих тренировках. Но мне кажется – все пройдет без проблем».