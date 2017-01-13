Прядкин: «Главная звезда РФПЛ? Обратил бы внимание на Смолова»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова главной звездой российского чемпионата:
«Я бы в целом хотел сказать. Когда в лигу приехало много иностранцев, нам говорили – негде играть нашим ребятам, как пробиться молодежи? Сейчас жалеют, что нет легионеров. Я за баланс. Кто главное лицо лиги? Обратил бы внимание на Фёдора Смолова – бомбардир, лучший игрок прошлого года. Выделяются Жулиано, Промес, Глушаков».
Смолов на данный момент лидирует в гонке бомбардиров РФПЛ. На его счету в нынешнем сезоне 10 голов за 12 матчей. В 2016 году он был признан лучшим футболистом российской Премьер-Лиги.