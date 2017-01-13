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Прядкин: «Главная звезда РФПЛ? Обратил бы внимание на Смолова»

13 января 2017, 04:52

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова главной звездой российского чемпионата:

«Я бы в целом хотел сказать. Когда в лигу приехало много иностранцев, нам говорили – негде играть нашим ребятам, как пробиться молодежи? Сейчас жалеют, что нет легионеров. Я за баланс. Кто главное лицо лиги? Обратил бы внимание на Фёдора Смолова – бомбардир, лучший игрок прошлого года. Выделяются Жулиано, Промес, Глушаков».

Смолов на данный момент лидирует в гонке бомбардиров РФПЛ. На его счету в нынешнем сезоне 10 голов за 12 матчей. В 2016 году он был признан лучшим футболистом российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
нoГГано
нoГГано
14 января 2017 в 10:35
Глушак бьёт влево, мяч летит вправо ! А все думают что так было задумано :(
starche
starche
13 января 2017 в 10:38
Уж больно расхвалили Смолу, не возгордится ли он!?
andromend
andromend
13 января 2017 в 10:24
Руки прочь от Феди!
МапС
МапС
13 января 2017 в 10:17
Игорян лучший!
Koнь
Koнь
13 января 2017 в 10:14
Он че гей?
    КЭТиК
    КЭТиК
    13 января 2017 в 09:55
    Продадут за бугор и опять не на кого будет смотреть.
    Гость
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