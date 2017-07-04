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Бубнов: «Марадона сильнее Черчесова как тренер»
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Черчесов Станислав , Марадона Диего , Бубнов Александр
Сегодня, 09:11 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что сборная России при Станиславе Черчесове показала определенный прогресс.
«Черчесов или Марадона сильнее в роли тренера? Некорректно их сравнивать. Но для меня Марадона лучше, как тренер.
Информация о конфликте Черчесова с некоторыми игроками, является непроверенной. У Слуцкого, Черчесова есть свой уровень, и они на этом уровне работают. У Черчесова в командах все носились, и никто номер не отбывал. Другой вопрос – уровень игры. Хватает ли его для решения задач, которые ставят перед сборной? Нет. Но надо справедливо сказать, что при Черчесове есть некоторый прогресс у сборной».
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