Бубнов: «Марадона сильнее Черчесова как тренер»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что сборная России при Станиславе Черчесове показала определенный прогресс.

«Черчесов или Марадона сильнее в роли тренера? Некорректно их сравнивать. Но для меня Марадона лучше, как тренер.

Информация о конфликте Черчесова с некоторыми игроками, является непроверенной. У Слуцкого, Черчесова есть свой уровень, и они на этом уровне работают. У Черчесова в командах все носились, и никто номер не отбывал. Другой вопрос – уровень игры. Хватает ли его для решения задач, которые ставят перед сборной? Нет. Но надо справедливо сказать, что при Черчесове есть некоторый прогресс у сборной».