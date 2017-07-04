Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Бобен перешёл в «Ростов» 27

Бубнов: «Марадона сильнее Черчесова как тренер»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Черчесов Станислав , Марадона Диего , Бубнов Александр
Сегодня, 09:11 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что сборная России при Станиславе Черчесове показала определенный прогресс. 

«Черчесов или Марадона сильнее в роли тренера? Некорректно их сравнивать. Но для меня Марадона лучше, как тренер. 

Информация о конфликте Черчесова с некоторыми игроками, является непроверенной. У Слуцкого, Черчесова есть свой уровень, и они на этом уровне работают. У Черчесова в командах все носились, и никто номер не отбывал. Другой вопрос – уровень игры. Хватает ли его для решения задач, которые ставят перед сборной? Нет. Но надо справедливо сказать, что при Черчесове есть некоторый прогресс у сборной».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
08:50 Канищев: «До чего мы докатились, если старание сборной выдается за большой успех» 5
05:10 Мостовой: «Допускаю конфликт в сборной России, у Черчесова уже было подобное в клубах» 6
04:47 Евдокимов: «Если бы у нас уже использовали видеоповторы, „Оренбург“ остался бы в РФПЛ» 17
03:42 Бубнов: «Для меня Марадона, как тренер, лучше Черчесова» 9
02:43 Карпин: «Назвать Дракслера лучшим на Кубке Конфедераций – это абсурд» 12
01:59 Бубнов: «Сборная России на КК провалила только первый тайм в игре с Португалией» 5
Вчера
23:49 Черчесов: «Акинфеев был номером один, и у нас как не было сомнений, так их нет и сейчас» 19
23:01 Газзаев: «Я всегда считал, считаю и буду считать Акинфеева великим вратарем» 59
22:24 Газзаев: «Тренеры испортили Кокорина, идеального форварда» 70
20:27 Черчесов: «Хочу поздравить Германию с победой на Кубке Конфедераций» 17
все материалы по этой теме
Турниры