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«Челси» продлил контракт с нападающим Абрахамом
Сегодня, 18:25 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Александр Чистяков
Лондонский «Челси» объявил о продлении контракта с нападающим Тэмми Абрахамом. Новое соглашение рассчитано на пять лет. Предстоящий сезон форвард проведет на правах аренды в «Суонси».
Напомним, что на данный момент «Челси» оформляет трансфер защитника «Ромы» Антонио Рюдигера.
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