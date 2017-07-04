«Челси» продлил контракт с нападающим Абрахамом

Лондонский «Челси» объявил о продлении контракта с нападающим Тэмми Абрахамом. Новое соглашение рассчитано на пять лет. Предстоящий сезон форвард проведет на правах аренды в «Суонси».

Напомним, что на данный момент «Челси» оформляет трансфер защитника «Ромы» Антонио Рюдигера.