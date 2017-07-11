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Кержаков: «Не стал бы преувеличивать потерю Витселя. „Зенит“ больше зависел от Гарая»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Кержаков Александр, Витсель Аксель, Гарай Эсекьель
Сегодня, 03:18 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков в эфире OFFSIDE.TV считает, что уход защитника Эсекьеля Гарая в «Валенсию» имел для команды большее значение, чем потеря хавбека Акселя Витселя, перебравшегося в чемпионат Китая:

«Не стал бы преувеличивать значение ухода Витселя. Думаю, больше команда зависела не от него, а от Гарая. Когда был Гарай, не надо было ломать голову над тем, кого ставить в центр обороны. Одна позиция была занята им, и ты прекрасно знал, что от него соперник не убежит, хотя по скорости Эсекьель был один из самых нерезких футболистов. Но он за счёт выбора позиции и умения читать игру всегда был на полшага впереди».

Форвард «Зенита» также выразил мнение, что в Европе отсутствует спрос на российских футболистов.

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