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«Тун» — «Сьон». Прогноз на стыковой матч чемпионата Швейцарии (27.05.2021)

сегодня, 07:06

«Сьон» сыграет на выезде с «Туном» в первом стыковом матче за право выступать в Суперлиге Швейцарии. Букмекеры БК Бетсити представили свои на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают минимальное предпочтение «Туну». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.6. Победа «Сьона» представлена коэффициентом 2.75.

Форма команд

«Тун» финишировал на второй строчке Челлендж-Лиги Швейцарии и получил право побороться за выход в Суперлигу. В нынешнем сезоне команда выиграла 19 поединков, 7 раз сыграла вничью и проиграла в 10 матчах. На счету клуба 57 забитых и 46 пропущенных мячей. «Тун» находится в хорошей форме и забивает в каждом матче.

«Сьон» финишировал на девятой строчке Суперлиги и будет вынужден отстоять право выступления в элитном дивизионе страны. В нынешнем сезоне команда выиграла 8 поединков, 14 раз сыграла вничью и столько же проиграла. «Сьон» забил 48 голов и пропустил 58 мячей. «Сьон» ударно провёл концовку сезона и благодаря этому смог избежать прямого вылета из чемпионата Швейцарии.

Информация для ставок

  • «Сьон» выиграл два матча из последних пяти
  • «Тун» выиграл три матча из последних пяти
  • «Сьон» забил 11 голов в 5 последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — точное количество голов «Туна» — 2, по коэффициенту 3.1. Также можно поставить на то, что одна команда забьет три гола подряд, по коэффициенту 3.9.

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