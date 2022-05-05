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«Бохум» — «Арминия» прогноз

вчера, 10:33
Бохум

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бохум». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 3.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Бохум»: Соарес Данило — Травма, Стафилидис Константинос — Красная карточка.
«Арминия»: Брюннер Седрик — Травма, Клос Фабиан — Травма головы, Ласме Брайан — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Бохум»: Риманн Мануэль — Белла-Котчап Армель, Гамбоа Кристиан, Ляйч Максим, Соарес Данило — Лосилла Антони, Остерхаге Патрик, Реджбекай Элвис — Антви-Аджей Кристофер, Асано Такума, Полтер Себастьян.

«Арминия»: Ортега Морено Штефан — Брюннер Седрик, Лаурсен Якоб, Нильссон Йоаким, Пипер Амос — Кастро Гонсало, Крюгер Флориан, Кунце Фабиан, Окугава Масая, Шёпф Алессандро — Виммер Патрик.

Форма команд

На данный момент «несгибаемые» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Синие» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Бохум» и «Арминия» набрали соответственно 7 и 2 очка. Разница мячей -3 и -9 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Бохум»: 1.06 — 1.50, дома 1.19 — 1.00.
«Арминия»: 0.78 — 1.56, в гостях 0.69 — 1.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше гостей (1)» с коэффициентом 1.76.

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