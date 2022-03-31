1648733585

вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бавария». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.80, а поражение доступно по котировке 5.80.

Пропускают матч

«Фрайбург»: Кайтель Янник — Травма, Шаде Кевин — Травма.

«Бавария»: Дэвис Альфонсо — Проблемы с сердцем, Зюле Никлас — Мышечная травма, Павар Бенжамен — Простуда.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Фрайбург»: Флеккен Марк — Гюнтер Кристиан, Кюблер Лукас, Лиенхарт Филипп, Шлоттербек Нико — Грифо Винченцо, Хефлер Николас, Чжон Ву-Ен, Шаллаи Роланд, Эггештайн Максимилиан — Хелер Лукас.



«Бавария»: Нойер Мануэль — Павар Бенжамен, Упамекано Дайотчанкуль, Эрнандес Люка — Гнабри Серж, Киммих Йозуа, Коман Кингсли, Мусиала Джамал, Мюллер Томас, Сане Лерой — Левандовски Роберт.

Форма команд

На данный момент «баварцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бразильцы из брайсгау» отстают на 18 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 11. Разница мячей у обеих команд +5.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фрайбург»: 1.59 — 1.07, дома 1.85 — 1.08.

«Бавария»: 3.00 — 1.04, в гостях 3.00 — 1.23.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Пять очных встреч

«Бавария» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:1, 2:2, 2:1, 3:1, 1:3).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:1, 2:2, 2:1, 3:1, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:1, 2:2, 2:1, 3:1, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.50.