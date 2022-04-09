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сегодня, 01:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 4.10, а поражение доступно по котировке 4.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.20, а за «верх» — 1.67.

Пропускают матч

«Гройтер Фюрт»: Мариус Функ — Травма колена, Мэйерхофер Марко — Травма лодыжки, Дудзяк Жереми — Травма, Кер Робин — Травма паха.

«Боруссия»: Нетц Лука — Травма, Фридрих Марвин — Травма, Янчке Тони — Простуда.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Гройтер Фюрт»: Линде Андреас — Бауэр Максимилиан, Виргевер Ник, Гризбек Себастьян — Аста Симон, Иттер Джанлука, Кристиансен Макс, Рашль Тобиас, Тиллманн Тимоти — Левелинг Джейми, Хргота Бранимир.



«Боруссия»: Зоммер Янн — Бейер Луис, Гинтер Маттиас, Эльведи Нико — Бенсебаини Рами, Коне Куадио, Лайнер Штефан, Нойхаус Флориан, Плеа Алассан, Штиндль Ларс — Эмболо Брель.

Форма команд

На данный момент «жеребцы» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Трилистники» отстают на 18 очков.

За последние пять матчей «Боруссия» и «Гройтер Фюрт» набрали соответственно 8 и 3 очка. Разница мячей -6 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Гройтер Фюрт»: 0.86 — 2.50, дома 0.93 — 1.71.

«Боруссия»: 1.39 — 1.86, в гостях 1.07 — 2.14.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (3)» с коэффициентом 2.09.