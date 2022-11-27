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Сборная Аргентины на чемпионатах мира

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Agamaga........
Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:44
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 21:17
    Эксперт тут я.
    Есть правила жизни и есть правила футбола, и ты не поверишь, они очень похожи. Везде дорога тем кто с флаго м и с леденцом
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 20:59
    Ф.И.О эксперта? Престиж турнира - это не правила футбола. Они приехали, прекрасно, дальше что? За нырок пенальти? Тогда это не футбол! Старания второй команды перечеркивает тело со свистком.
    Не верь диванным экспертам.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 20:50
    дружище, держи, от эксперта:
    - Роналду, Месси, Левандовски и т. д это всё престиж турнира, даже мысль о том, что их не будет могла бы караться как запрет пива.
    Дальше правила их участия:
    любое касание-фол(сегодня видели на примере поляка) , если штрафная то пена, если чуть груба то горчичка, чуть более красная. Пенальти за любое, не трогайте и не мешайте легендам. Согласен с правилами? нет выбора, соглашайся.
    Идем далее, откуда взяться левейшей пене на Паредесе?.... открыт вопрос, возможно, сегодня ответ
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 20:33
    Какого эксперта? Любое мнение оспоримо.
    А по поводу левейшей пенальти на пеналду ничего не хочешь сказать? В интернете кто только не отреагировал на этот 100% нырок.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 19:51
    Есть мнение эксперта футбола,и оно не оспоримо.Мнение судьи можно оспорить,особенно по поводу левейшей пены на Паредесе
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 18:50
    Официально он? И был он. Но у каждого на этот счёт свое мнение.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 16:21
    Что за бред? "Рука наркомана" - вот так правильнее будет!
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 15:31
    Никогда не сравнивай наркоманов с Господом Богом ,плохо закончишь!
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    вчера в 13:47
    Ди Мария тащил сборную что в 2014, что в 2021. Но лучший как обычно Месси, за то что просто присутствовал на поле
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг
    вчера в 12:52
    Странно, но на все вопросы правильный ответ - Месси...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 12:52
    У Месси ещё есть шанс стать лучшим,Ч М ещё не закончился
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:45
    Лучшим был Ди Мария в 2014 но точно не Месси
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