Сборная Аргентины на чемпионатах мира

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Из перечисленных звёзд ныряет только нарцисс, стоило выдумывать такие правила чтобы его гнусные, осуждаемые действия оправдать?
Вот с таким позорным футболом он и уедет с леденцом и флагом!
Из перечисленных звёзд ныряет только нарцисс, стоило выдумывать такие правила чтобы его гнусные, осуждаемые действия оправдать?
Вот с таким позорным футболом он и уедет с леденцом и флагом!
Есть правила жизни и есть правила футбола, и ты не поверишь, они очень похожи. Везде дорога тем кто с флаго м и с леденцом
Есть правила жизни и есть правила футбола, и ты не поверишь, они очень похожи. Везде дорога тем кто с флаго м и с леденцом
Не верь диванным экспертам.
Не верь диванным экспертам.
- Роналду, Месси, Левандовски и т. д это всё престиж турнира, даже мысль о том, что их не будет могла бы караться как запрет пива.
Дальше правила их участия:
любое касание-фол(сегодня видели на примере поляка) , если штрафная то пена, если чуть груба то горчичка, чуть более красная. Пенальти за любое, не трогайте и не мешайте легендам. Согласен с правилами? нет выбора, соглашайся.
Идем далее, откуда взяться левейшей пене на Паредесе?.... открыт вопрос, возможно, сегодня ответ
- Роналду, Месси, Левандовски и т. д это всё престиж турнира, даже мысль о том, что их не будет могла бы караться как запрет пива.
Дальше правила их участия:
любое касание-фол(сегодня видели на примере поляка) , если штрафная то пена, если чуть груба то горчичка, чуть более красная. Пенальти за любое, не трогайте и не мешайте легендам. Согласен с правилами? нет выбора, соглашайся.
Идем далее, откуда взяться левейшей пене на Паредесе?.... открыт вопрос, возможно, сегодня ответ
А по поводу левейшей пенальти на пеналду ничего не хочешь сказать? В интернете кто только не отреагировал на этот 100% нырок.
А по поводу левейшей пенальти на пеналду ничего не хочешь сказать? В интернете кто только не отреагировал на этот 100% нырок.