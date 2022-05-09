«Алавес» — «Эспаньол». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.05.2022)

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вчера, 14:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Алавес». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Эспаньола» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.94.

Форма команд

«Эспаньол» после возвращения в Ла-Лигу смог в ней закрепиться и обеспечить себе место в следующем сезоне. Команда не показывала ярких результатов, однако ее работы в течение футбольного года хватило, чтобы болельщики чувствовали себя спокойно. Клуб набрал 40 очков и идет на 13 месте. Два последних матча «Эспаньола» завершились ничьей с «Осасуной» (0:0) и поражением от мадридского «Реала» (0:4).

«Алавес» идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего 28 очков. Предстоящий поединок является последним шансом для команды зацепиться за место в Ла Лиге на следующий сезон и коллективу нужна только победа. Но даже победы в оставшихся турах ничего ему не гарантируют, ведь необходимо смотреть на результаты прямых конкурентов. В прошлом туре «Алавес» проиграл «Сельте» (0:4), а до этого неожиданно одолел «Вильярреал» (2:1).

Информация для ставок

«Алавес» проиграл семь матчей из десяти последних в чемпионате Испании

«Эспаньол» забивал в семи из десяти последних поединках во всех турнирах

«Эспаньол» выиграл три из четырех поединка с «Алавесом» за последнее время

Три последние встреч команд завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Алавес» в последних некоторых матчах смог победить своих конкурентов и за эту встречу команда будет цепляться до последнего. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.35.