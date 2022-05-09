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«Алавес» — «Эспаньол». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.05.2022)

вчера, 14:58
Эспаньол

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Алавес». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Эспаньола» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.613.54
Фонбет 2.10 3.50 3.45
Мелбет 2.21 3.58 3.52
1XBET 2.21 3.58 3.52
BetBoom 2.15 3.58 3.48

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.94.

Форма команд

«Эспаньол» после возвращения в Ла-Лигу смог в ней закрепиться и обеспечить себе место в следующем сезоне. Команда не показывала ярких результатов, однако ее работы в течение футбольного года хватило, чтобы болельщики чувствовали себя спокойно. Клуб набрал 40 очков и идет на 13 месте. Два последних матча «Эспаньола» завершились ничьей с «Осасуной» (0:0) и поражением от мадридского «Реала» (0:4).

«Алавес» идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего 28 очков. Предстоящий поединок является последним шансом для команды зацепиться за место в Ла Лиге на следующий сезон и коллективу нужна только победа. Но даже победы в оставшихся турах ничего ему не гарантируют, ведь необходимо смотреть на результаты прямых конкурентов. В прошлом туре «Алавес» проиграл «Сельте» (0:4), а до этого неожиданно одолел «Вильярреал» (2:1).

Информация для ставок

  • «Алавес» проиграл семь матчей из десяти последних в чемпионате Испании
  • «Эспаньол» забивал в семи из десяти последних поединках во всех турнирах
  • «Эспаньол» выиграл три из четырех поединка с «Алавесом» за последнее время
  • Три последние встреч команд завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Алавес» в последних некоторых матчах смог победить своих конкурентов и за эту встречу команда будет цепляться до последнего. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.53 1.87 2.05 1.47 2.89
Фонбет 1.80 2.00
Мелбет 1.86 2.09
1XBET 1.86 2.09
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:13
Победа команды "Алавес" или ничья в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:09
Игра на три результата
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