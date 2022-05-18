«Алавес» – «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.05.2022)

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вчера, 19:09

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85. В случае победы «Алавеса» зайдет коэффициент 4.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.79.

Форма команд

«Алавес» по итогам нынешнего сезона уже точно покинет Ла Лигу и продолжит свой путь в Сегунде, надеясь на возвращение спустя один футбольный год. Перед стартом заключительного тура команда занимает последнее место с 31 набранным баллом. В предстоящем матче с «Кадисом» коллектив может помешать сопернику выбраться из зоны вылета в случае победы. Два последних матча «Алавес» проиграл на выезде «Леванте» (1:3), а ранее обыграл на своем поле «Эспаньол» (2:1).

«Кадис» набрал всего пять баллов в последних пяти поединках чемпионата Испании, чего очень мало для того, чтобы покинуть зону вылета. На данный момент коллектив занимает 18 место и имеет в активе 36 баллов, уступая «Мальорке» лишь по дополнительным показателям. Коллективу необходимо побеждать, чтобы оставались шансы на сохранение прописки в случае осечек прямых конкурентов. В прошлом туре «Кадис» сыграл вничью с «Реалом» Мадрид (1:1), а ранее крупно уступил «Реалу» Сосьедад (0:3).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Алавеса» завершились исходом «обе забьют»

«Кадис» одержал только одну победу из восьми поединков за последнее время на выезде

Три последних матча между клубами на поле «Алавеса» завершился ничьими со счетом (1:1)

Восемь из десяти последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Кадис» еще сохраняет шансы на сохранение места в Ла Лиге, но очень плохо играет на выезде. Предполагаем, что матч будет закрытым и завершится без большого количества мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.92.