«Алавес» – «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.05.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.85. В случае победы «Алавеса» зайдет коэффициент 4.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.
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22 мая 2022, 21:00
воскресенье
Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.79.
Форма команд
«Алавес» по итогам нынешнего сезона уже точно покинет Ла Лигу и продолжит свой путь в Сегунде, надеясь на возвращение спустя один футбольный год. Перед стартом заключительного тура команда занимает последнее место с 31 набранным баллом. В предстоящем матче с «Кадисом» коллектив может помешать сопернику выбраться из зоны вылета в случае победы. Два последних матча «Алавес» проиграл на выезде «Леванте» (1:3), а ранее обыграл на своем поле «Эспаньол» (2:1).
«Кадис» набрал всего пять баллов в последних пяти поединках чемпионата Испании, чего очень мало для того, чтобы покинуть зону вылета. На данный момент коллектив занимает 18 место и имеет в активе 36 баллов, уступая «Мальорке» лишь по дополнительным показателям. Коллективу необходимо побеждать, чтобы оставались шансы на сохранение прописки в случае осечек прямых конкурентов. В прошлом туре «Кадис» сыграл вничью с «Реалом» Мадрид (1:1), а ранее крупно уступил «Реалу» Сосьедад (0:3).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Алавеса» завершились исходом «обе забьют»
- «Кадис» одержал только одну победу из восьми поединков за последнее время на выезде
- Три последних матча между клубами на поле «Алавеса» завершился ничьими со счетом (1:1)
- Восемь из десяти последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Кадис» еще сохраняет шансы на сохранение места в Ла Лиге, но очень плохо играет на выезде. Предполагаем, что матч будет закрытым и завершится без большого количества мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.92.