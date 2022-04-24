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«Барнсли» — «Блэкпул». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.04.2022)

вчера, 16:15
Барнсли - Блэкпул

Ставки букмекеров

«Блэкпул», с небольшой разницей, идет фаворитом противостояния. Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 2.50, ничья в игре котируется по 3.35, а победа «Барнсли» по 2.80 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.933.462.52
Фонбет 2.85 3.40 2.45
Мелбет 2.90 3.42 2.51
1XBET 2.90 3.42 2.51
BetBoom 2.85 3.32 2.52

Аналитики полагают, что в матче забьют обе команды. Такую ставку можно заиграть с коэффициентом 1.77, а противоположный исход предлагается за 1.98.

Форма команд

«Барнсли» располагается на самом дне таблицы, набрав всего 30 очков. Клуб в нынешнем чемпионате имеет такие результаты: 6 побед, 12 ничьих и 25 поражений. В последних пяти турах команда добыла две ничьи и трижды уступила. Крайняя игра против «Хаддерсфилда» была проиграна (2:1).

«Блэкпул» подходит к матчу имея в активе 57 очков и занимая 16 строчку. Команда по ходу турнира смогла 15 раз обыграть соперников, 12 раз ушла с поля при равном счете и в 16 случаях уступила. Прошедшие пять туров завершились одной победой, двумя ничьими и поражениями. Крайний матч с «Лутон Таун» закончился равенством (1:1).

Информация для ставок

  • 10 последних выездных матчей «Блэкпула» завершились с менее 3.5 голами
  • В 12 из 15 последних матчах «Барнсли» забил менее 1.5 голов
  • В 11 из 15 последних матчей «Блэкпула» забили обе команды

Прогноз

Учитывая историю очных противостояний, нынешнюю форму команд и их турнирный статус предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.42 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.53 1.85 2.05 1.43 2.97
Фонбет 1.80 2.00
Мелбет 1.83 2.08
1XBET 1.83 2.08
Все комментарии
xc6e7w5dnznd
xc6e7w5dnznd
вчера в 19:11
Футбольный клуб «Блэкпул» одержит победу.
Gahi
Gahi
вчера в 18:57
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5 и одна из команд не забьёт.
q9a2e25y4aaf
q9a2e25y4aaf
вчера в 17:10
Футбольный клуб «Блэкпул» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 16:34
Игра на три результата
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