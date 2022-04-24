«Барнсли» — «Блэкпул». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.04.2022)

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вчера, 16:15

Ставки букмекеров

«Блэкпул», с небольшой разницей, идет фаворитом противостояния. Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 2.50, ничья в игре котируется по 3.35, а победа «Барнсли» по 2.80 в БК Фонбет.

Аналитики полагают, что в матче забьют обе команды. Такую ставку можно заиграть с коэффициентом 1.77, а противоположный исход предлагается за 1.98.

Форма команд

«Барнсли» располагается на самом дне таблицы, набрав всего 30 очков. Клуб в нынешнем чемпионате имеет такие результаты: 6 побед, 12 ничьих и 25 поражений. В последних пяти турах команда добыла две ничьи и трижды уступила. Крайняя игра против «Хаддерсфилда» была проиграна (2:1).

«Блэкпул» подходит к матчу имея в активе 57 очков и занимая 16 строчку. Команда по ходу турнира смогла 15 раз обыграть соперников, 12 раз ушла с поля при равном счете и в 16 случаях уступила. Прошедшие пять туров завершились одной победой, двумя ничьими и поражениями. Крайний матч с «Лутон Таун» закончился равенством (1:1).

Информация для ставок

10 последних выездных матчей «Блэкпула» завершились с менее 3.5 голами

В 12 из 15 последних матчах «Барнсли» забил менее 1.5 голов

В 11 из 15 последних матчей «Блэкпула» забили обе команды

Прогноз

Учитывая историю очных противостояний, нынешнюю форму команд и их турнирный статус предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.42 в БК Фонбет.