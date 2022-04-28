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«Барнсли» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.04.2022)

вчера, 23:20
Барнсли - Престон

Ставки букмекеров

«Престон» идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев предлагают заиграть с коэффициентом 2.28, ничейный исход поединка продается за 3.45, а победа «Барнсли» за 3.10 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.403.542.22
Фонбет 3.30 3.45 2.18
Мелбет 3.24 3.48 2.28
1XBET 3.24 3.48 2.28
BetBoom 3.24 3.49 2.20

Аналитики не ожидают от матча много забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) идет по цене 1.78, а ТБ (2.5) по 2.03.

Форма команд

«Барнсли» является главным аутсайдером Чемпионшипа, набрав всего 30 очков. В нынешней кампании клуб смог шесть раз обыграть соперников, 12 раз закончил игру с равным счетом и в 26 случаях уступил. Последние пять туров завершились одной ничьей и четырьмя поражениями, в том числе от «Блэкпула» в крайнем матче (0:2).

«Престон» к 45 туру подходит на 16 строчке в таблице, имея в активе 58 очков. По ходу чемпионата команда добилась 14 побед и 16 ничьих, а также 14 игр проиграла. В прошедших пяти турах по два матча закончились победами и поражениями, а в одном расписана «мировая». Крайняя встреча с «Блэкберном» выдалась неудачной (1:4).

Информация для ставок

  • 12 из 15 последних игр «Барнсли» завершились с менее 2.5 голами
  • В шести из 10 последних матчей «Барнсли» не было голов или забила только одна команда
  • «Престон» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирное положение и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Престона» с коэффициентом 1.66 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.57 1.81 2.07
Фонбет 1.78 2.02
Мелбет 1.83 2.08
1XBET 1.83 2.08
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:10
Победа команды "Престон" в этом матче.
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