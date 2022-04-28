«Барнсли» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.04.2022)

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вчера, 23:20

Ставки букмекеров

«Престон» идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев предлагают заиграть с коэффициентом 2.28, ничейный исход поединка продается за 3.45, а победа «Барнсли» за 3.10 в БК Фонбет.

Аналитики не ожидают от матча много забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) идет по цене 1.78, а ТБ (2.5) по 2.03.

Форма команд

«Барнсли» является главным аутсайдером Чемпионшипа, набрав всего 30 очков. В нынешней кампании клуб смог шесть раз обыграть соперников, 12 раз закончил игру с равным счетом и в 26 случаях уступил. Последние пять туров завершились одной ничьей и четырьмя поражениями, в том числе от «Блэкпула» в крайнем матче (0:2).

«Престон» к 45 туру подходит на 16 строчке в таблице, имея в активе 58 очков. По ходу чемпионата команда добилась 14 побед и 16 ничьих, а также 14 игр проиграла. В прошедших пяти турах по два матча закончились победами и поражениями, а в одном расписана «мировая». Крайняя встреча с «Блэкберном» выдалась неудачной (1:4).

Информация для ставок

12 из 15 последних игр «Барнсли» завершились с менее 2.5 голами

В шести из 10 последних матчей «Барнсли» не было голов или забила только одна команда

«Престон» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирное положение и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Престона» с коэффициентом 1.66 в БК Фонбет.