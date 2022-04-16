«Блэкберн» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.04.2022)

1650140649

вчера, 23:24

Ставки букмекеров

«Блэкберн» в предстоящей встрече котируется как фаворит. Ставку на победу хозяев можно заиграть по коэффициенту 2.02, ничейный исход предлагается за 3.45, а победа «Сток Сити» за 3.75 в БК Фонбет.

Аналитики не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) идет по цене 1.68, а ТБ (2.5) 2.18.

Форма команд

«Блэкберн» перед 43 туром занимает восьмое место с 63 очками в активе. Клуб в нынешнем розыгрыше сумел достичь 17 побед, 12 раз сыграл вничью и 13 матчей проиграл. В последних пяти турах команда один раз обыграла соперника, дважды сыграла вничью и дважды уступила. Крайний тур завершился поражением от «Петерборо» (2-1).

«Сток» по состоянию на сегодня записал в актив 55 очков, тем самым расположившись на 15 строчке таблицы. Всего же, в чемпионате 15 игр закончились победой, 10 игр ничьей и 17 поражением. Предшествующие пять туров завершились двумя поражениями и тремя триумфами. В крайнем туре результат матча оказался для «Стока» негативным, очки были отданы «Бристоль Сити» (0-1).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Стока» завершились с менее 3.5 голами

В 10 из 15 последних матчах «Стока» забили обе команды

«Блэкберн» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Блэкберна» по коэффициенту 1.47 в БК Фонбет.