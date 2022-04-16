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«Блэкберн» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.04.2022)

вчера, 23:24
Блэкберн - Сток Сити

Ставки букмекеров

«Блэкберн» в предстоящей встрече котируется как фаворит. Ставку на победу хозяев можно заиграть по коэффициенту 2.02, ничейный исход предлагается за 3.45, а победа «Сток Сити» за 3.75 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.053.523.88
Мелбет 2.04 3.50 3.84
1XBET 2.04 3.50 3.84
BetBoom 2.03 3.36 3.87

Аналитики не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) идет по цене 1.68, а ТБ (2.5) 2.18.

Форма команд

«Блэкберн» перед 43 туром занимает восьмое место с 63 очками в активе. Клуб в нынешнем розыгрыше сумел достичь 17 побед, 12 раз сыграл вничью и 13 матчей проиграл. В последних пяти турах команда один раз обыграла соперника, дважды сыграла вничью и дважды уступила. Крайний тур завершился поражением от «Петерборо» (2-1).

«Сток» по состоянию на сегодня записал в актив 55 очков, тем самым расположившись на 15 строчке таблицы. Всего же, в чемпионате 15 игр закончились победой, 10 игр ничьей и 17 поражением. Предшествующие пять туров завершились двумя поражениями и тремя триумфами. В крайнем туре результат матча оказался для «Стока» негативным, очки были отданы «Бристоль Сити» (0-1).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей «Стока» завершились с менее 3.5 голами
  • В 10 из 15 последних матчах «Стока» забили обе команды
  • «Блэкберн» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Блэкберна» по коэффициенту 1.47 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.59 1.71 2.23
Мелбет 1.74 2.21
1XBET 1.74 2.21
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:58
Победа или ничья команды "Сток Сити" в этом матче.
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